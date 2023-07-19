Bu yıl 27.’si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor. Şölenler dahilinde “Türk Yüzyılı Ve Dede Korkut” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda alanında uzman akademisyenler Bayburt özelinde Anadolu ve Türk Dünyasında Dede Korkut’un izlerini anlattılar.

Tek oturum halinde gerçekleşen ve Oturum Başkanlığını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin’in yaptığı sempozyuma Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Özgür Güvenç “Dede Korkut Anlatılarında Hukuk” konulu bildirisi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Demir “Anadolu’da Türklerin Serüveni” bildirisi ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yunus Özger “Dede Korkut Diyarı Bayburt’ta Öne Çıkan Şahsiyetler” konulu bildirisi ile Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Üçler Bulduk “Dede Korkut Oğuzlar ve Anadolu’daki İzleri” konulu bildirisi ile ve Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülhan Atnur ise “Dede Korkut Anlatılarında Ozanlar Geleneği ve Dede Korkut’ta Türk Bağlarının İzleri” konulu bildirileri ile sempozyuma katkı sundular.

Sempozyum sonrası konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Öncelikle sempozyuma katılarak bizlere Dede Korkut’u anlatan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. 1992 yılından beri benimde içinde yer aldığım Dede Korkut ile çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte Türk Dünyası’ndan çok sayıda konuğumuz vardı. Covid 19 döneminden sonra azalma oldu. Şunu bilmenizi istiyoruz ki, biz Bayburtlular olarak Dede Korkut ile ilgili sempozyumları yapmaya başlamadan önce de bu topraklarda bizden önceki nesillerin Dede Korkut’u bizlere anlatmasıyla büyüdük. Bamsı Beyrek’i, Dede Korkut’u kitaplardan değil yaşayarak ve halk kültürünün geleneksel dokusundan öğrendik. Ayrıca bizim Dede Korkut için bir patentimizde var. 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye tarafından UNESCO’ya sunulan Dede Korkut’un Somut Olmayan Kültürel Miras’a dahil edilmesi teklifi 2019 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafını ilgilendiren belge UNESCO Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından 2019 yılında Bayburt Belediyesi’ne teslim edildi.” dedi.

Türkiye’de Dede Korkut’un kaynağının yerinin Bayburt olduğunu belirten Başkan Pekmezci konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim bu patente sahip çıkma adına gayretlerimiz devam ediyor. Bugün burada Bayburt Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma bunun bir örneği. Bayburt’un dışında Türkiye’de Dede Korkut’un yaşadığı iddia edilen ya da kabrinin bulunduğu bir il yok. Biz Dede Korkut’un bu topraklarda yaşadığına gönülden inanıyoruz ve bizim gönül ufkumuzda bir ışık kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da yarınlara dönük olarak düşüncelerimizi oluşturacağız.”

Sempozyum, bildiri sunan akademisyenlere plaket takdim edilmesinin ardından sonra erdi.

TÜRKSAV 25. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sempozyum sonrası ise Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 25. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Bu yıl iki akademisyenin ödül aldığı programda İran Türkmen Sahrası bölgesinde yaşayan Akademisyen Oğulmaya Samizade İran’daki Tük Kültürü ve Edebi eserleri üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülürken, Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdal Bay ise geliştirdiği Türk Dünyası Vatandaşlığı projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Akademisyenlerin ödüllerini ise Belediye Başkanı Pekmezci, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve TÜRKSAV Genel Sekreteri Yavuz Güler takdim etti. Ödül töreni sonrasında ise İranlı Akademisyen Oğulmaya Samizade Başkan Pekmezci’ye yaşadığı bölgede geleneksel bir Türkmen giysisi olan halat isimli bir kaftan hediye etti.