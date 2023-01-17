Edirne’de Meriç Nehri üzerinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki köprü ayaklarında iki ülke ortak temizlik çalışması yaptı.

Edirne’de Meriç Nehri üzerinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki köprü ayaklarında iki ülke ortak temizlik çalışması yaptı.

İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan Kipi Sınır Kapısı arasında kalan ve iki ülkeye karşılıklı geçişi sağlayan köprünün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarının ortak çalışmayla temizlenmesi için İpsala Kaymakamlığı tarafından protokol imzalandı. Protokolün ardından Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ile Yunanistan ekipleri, köprü ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarını iş makineleriyle bölgeden kaldırdı. Ayrıca temizleme çalışmalarının, iki ülkenin de kendi tarafını temizlemesiyle gerçekleştiği belirtildi.

İpsala ve Kipi sınır kapılarıyla iki ülkeyi birbirine bağlayan Kipi Köprüsü’nden her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiği bildirildi.