Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Vendetta Organizasyon’un 3 Aralık Cumartesi gecesi düzenleyeceği dev kafes dövüşleri galasında ringe çıkacak olan Vendetta dünya şampiyonu Vahit İpek, Yunan dövüşçü Vaggelis Soumpakas’a karşı yumruk sallarken, yine dev dövüşçülerden Sado Uçar, İsrailli dövüşçü Kiril Medvedovski’ye karşı Vendetta dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. 18 karşılaşmanın planlandığı galada Düsseldorf’tan Emir Can da 80 kiloda yumruk sallayacak.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Vendetta Organizasyon’un 3 Aralık Cumartesi gecesi düzenleyeceği dev kafes dövüşleri galasında ringe çıkacak olan Vendetta dünya şampiyonu Vahit İpek, Yunan dövüşçü Vaggelis Soumpakas’a karşı yumruk sallarken, yine dev dövüşçülerden Sado Uçar, İsrailli dövüşçü Kiril Medvedovski’ye karşı Vendetta dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. 18 karşılaşmanın planlandığı galada Düsseldorf’tan Emir Can da 80 kiloda yumruk sallayacak.

Kurulduğu günden beri dünya çapında dev dövüş galalarına imza atan Vendetta Organizasyon tarafından 3 Aralık Cumartesi gecesi dev kafes dövüşleri galası düzenlenecek. Avrupa ve dünyada düzenlediği dev Kickboks ve MMA organizasyonları ile dikkatleri üzerine çekerken, Vendetta markasının sahibi ve CEO’su Bülent Sağlam, "Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki gerginlik ringe de yansıdı. Dünya şampiyonumuz Vahit İpek, önemli bir karar vererek Yunan sporcuya karşı ringe çıkmak istedi. İçinde bulunduğumuz krizden dolayı Yunan rakibi yenerek Türkün gücünü tüm dünyaya göstermek istiyor. Bu doğrultuda çok yoğun bir antrenman temposu içinde ve maçı kazanarak, galibiyeti ülkemize armağan etmek için var gücüyle antrenman yapıyor. Bugüne kadar ülkemizde çok sayıda dev galaya imza attık fakat çalıştığımız TV kanalı hafta sonları Futbol göstermeye karar verince Türkiye’deki organizasyonlarımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şu an çeşitli TV kanallarıyla görüşmelerimiz devam ediyor anlaşma sağlar sağlamaz ülkemizdeki dev dövüş galalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vahit İpek: "Türkün gücünü tüm dünya biliyor"

Dünya şampiyonu Vahit İpek, basın danışmanı Vedat Alyaz’a yaptığı açıklamada; "Şu an Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizi herkes biliyor. Ortada ödenmesi gereken ciddi bir bedel var. Bir de ödetmemiz gereken ciddi bir bedel var. Bölgedeki gücün ve hakimiyetin Türkiye’de olduğunu bütün dünya zaten biliyor. Ama bunun böyle olduğunu hem Yunanistan’a hem de Yunan rakibime göstereceğim. Başta Yunanistan olmak üzere bütün dünya Türk’ün gücünü görecek şeklinde açıklamalarda bulundu. Vendetta Organizasyon Basın Danışmanı Vedat Alyaz, birbirinden çekişmeli maçların dövüş severleri beklediğinin altını çizerek, "Daha karşılaşmanın yapılmasına üç hafta gibi bir süre var buna rağmen biletler kapış kapış satıldı. Elimizde sınırlı sayıda bilet kaldı" dedi.