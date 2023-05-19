Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve sahil güvenlik helikopter gösterisi nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketler yürekleri ağza getirdi.

Saat 16.00’da başlayan gösterilerde ilk olarak sahil güvenlik helikopteri akrobatik hareketler yaptı. Daha sonra SOLOTÜRK, Samsun semalarında belirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride yaptığı zorlu hareketlerle gökyüzünü süsleyen SOLOTÜRK, son olarak yerini Türk Yıldızları’na bıraktı. Türk Yıldızları da havanın kapalı olmasına rağmen nefes kesen bir gösteri sundu. Gösteriler, uçakların selamlama geçişiyle sona erdi. Gösterilerde pilotlar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Yapılan gösterileri izleyen vatandaşlar, “Biz her yıl 19 Mayıs’ta Samsun’daki uçak gösterilerini izlemekten zevk alıyoruz. Kendimizi onların yerine koyuyor ve bizler de pilot olmanın hayalini kuruyoruz” ifadelerini kullandılar.

Gösteriler esnasında Doğu Park civarındaki tramvay, üst geçitler, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu.