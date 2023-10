Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Türk Yıldızları akrotim ekibi Pamukkale’ye geliyor.

Pamukkale halkına Cumhuriyetin 100.Yılına yakışan bir etkinlik hazırlayan Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivaline ev sahipliği yapıyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 12:00 ila 18:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, bugüne kadar hem ülkemizde hem de uluslararası etkinliklerde Türkiye’nin göğsünü kabartan Türk Yıldızları Pamukkale’ye geliyor. Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen kurulan tek akrotim timi olan Türk Yıldızları, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olarak Pamukkale semalarında nefes kesen gösteriler düzenleyecek.

“Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyetin 100.Yılı dolayısıyla 22 Ekim 2023 Pazar günü, “Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali”ne ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Balon, Gyrocopter, microlight ve yamaç paraşütü gösterilerinin olacağı etkinlikte, Türk Yıldızları akrotim ekibi gösterileri ile nefesleri kesecek. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale Travertenlerinin güzelliğine güzellik katacak olan gösteriler süresince Pamukkale’ye girişler ücretsiz olacak. 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 12:00 ila 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinliklerde, saat 15:30’da Türk Yıldızları Pamukkale semalarında olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Cumhuriyetimizin 100.Yılı dolayısıyla Türk Yıldızları’mız Pamukkale’mize geliyor. Pamukkale Belediyesi olarak her zaman ilçemiz için en iyisini en güzelini arzu ediyoruz, Pamukkale için gözümüz her zaman yükseklerde. Bu Pazar da her birimiz gözümüzü yükseklerden alamayacağız. Birbirinden güzel gösterilerle Pamukkale semalarında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Pamukkale’ye girişlerin de ücretsiz olduğu etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.