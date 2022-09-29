4. Dünya Göçebe Oyunları başladı. Birçok ilden de vatandaşların geldiği İznik’te Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri heyecanla takip edildi.

4. Dünya Göçebe Oyunları başladı. Birçok ilden de vatandaşların geldiği İznik’te Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri heyecanla takip edildi.

Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü 02 Ekim tarihlerine kadar Bursa İznik’te misafirlerini ağırlayacak. İlk 3’üne Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa’nın İznik ilçesindeki İznik Gölü’nün kıyısında düzenleniyor. Gelenekten Geleceğe Bir’iz sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

İlk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilecek alana gelen vatandaşlar, kurular stantlarda Bursa lezzetlerinin tadına bakma fırsatı da buldu. Spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliğinin yapıldığı organizasyonda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek. Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi ile Zara’nın vereceği konser, misafirlerin kulaklarının pasını silecek. Türkiye’nin dört bir yanından ve 102 ülkeden gelen vatandaşlar, Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteriyi nefeslerini tutarak takip etti.

Yaklaşık 5 bin kişi seyirci kapasiteli ana tribünün yanı sıra güreş ve okçuluk alanlarına özel tribünlerde çeşitli etkinlikler takip edilebilecek.