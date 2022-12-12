Avrupa Yetimeli Derneği gönüllüleri, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları insani yardım malzemelerini Afrika ülkesi Burundi’nin Cibitoke şehrine ulaştırdı.

Avrupa Yetimeli Derneği gönüllüleri, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları insani yardım malzemelerini Afrika ülkesi Burundi’nin Cibitoke şehrine ulaştırdı.

Türk yardım kurumları Afrika’ya yardım çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Dünyanın en yoksul ülkesi olarak kabul edilen Burundi’nin Cibitoke şehrindeki ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemek, giyim ve nakdi yardımlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Uluslararası yardım kuruluşlarından olan Avrupa Yetimeli Derneği gönüllüsü Nizamettin Aygan, Afrika ile ilgili çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve yardımı alan ailelerin büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Burundi’de faaliyet gösteren yerel yardım kuruluşu görevlisi Bilal Şemsettin de yardım kuruluşlarının ilk defa Cibitoke bölgesine ulaştığını, bunu yapan kurumunda Türk olduğunu ifade ederek, yardımların kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.