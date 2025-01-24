Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlik mesleğinin "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bir kesimhanede görevli veteriner hekim Recep Kağızmanlı, pasaportu olmayan bir hayvana rapor düzenlemediği gerekçesiyle darp edildi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleşen eylemin meslek onuruna ve toplum sağlığına yöneltilmiş bir saldırı olduğunu ifade etti. Eroğlu, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de mezbahada veteriner hekim Volkan Lale’nin bıçaklı saldırıya uğrayarak

öldürüldüğünü hatırlatarak, veteriner hekimlerin şiddet ile karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

"Ciddi anlamda meslektaşımız darp ediliyor"

Eroğlu, son olarak Erzurum’da veteriner hekim Recep Kağızmanlı’nın darp edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Birkaç gün önce Erzurum’da bir özel firmanın kesimhanesinde görev yaparken kamu veteriner hekimi bir arkadaşımız darp edildi. Arkadaşımızı aradım ve oradaki mesleğimizin yetkilileri ile görüştüm. Mezbahaya gelen hayvanların sağlıklı olduğunu kanıtlayan pasaport vardır. Kesim için mezbahaya getirilen hayvanlar kesim için pasaportunu göstermek zorundadır. Pasaport demek o hayvanın sağlıklı olduğunu, bir anlamda hayvanın sahibi sağlıklı olduğunu belgeler. Veteriner hekim meslektaşımızdan bir rapor isteniyor. Kendisi de hayvanın pasaportunu istiyor. Pasaportu olmadığını söylüyor. O da pasaportu yoksa ben rapor veremem diyor. Bunun üzerine de saldırıya uğruyor. Ciddi anlamda meslektaşımız darp ediliyor.”

"Veteriner hekimlerin Sağlıkta Şiddet Şasası kapsamına alınması için gayret gösterdik"

Veteriner hekimlerin ağıhda, mezbahada, gıda denetiminde ve kliniklerde hayvan sahipleri tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Eroğlu, “Geçmişte yetkililerimizi ziyaret ederek, veteriner hekimlerin de sağlık meslek grubunda olması dolayısıyla Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması için gayret gösterdik. Bugüne kadar sonuçlanamadı. Sonuçlanamayınca caydırıcı bir uygulama yoktur ortada” ifadesini kullandı.

Veteriner hekimlerin ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ettiklerini aktaran Eroğlu, yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya ve etkin tedbirler alarak şiddeti önlemeye yönelik somut adımlar atmaya davet ettiklerini belirtti.

"Mezbaha ve kesimhanelerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesini talep ettik"

“Türkiye’deki bütün mezbaha ve kesimhanelerde muayene sırasında güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesini talep ettik” diyeı Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gün geçmiyor ki bize fiili ya da sözlü saldırı haberi gelmesin. O nedenle bir an önce yetkililerimize tekrar seslenmek istiyoruz. Veteriner hekim meslektaşlarımız insan sağlığına hizmet eden temel sağlık hizmetlerinde yer alan bir sağlık grubudur. Yakın bir zamanda Vovid yaşandı dünyada. 7 ülkede aşı üretildi, üretilen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Turcovac aşısını Türkiye’de üreten arkadaş bir veteriner hekim hocamız. Yüzlerce bilimsel araştırmalar ve çalışmalar var. Covid sürecinde veteriner hekimler gece gündüz çalıştı. Hayvanlardan insanlara geçen başka hastalıklar var. Hayvan sağlığını tehdit eden hastalıklar var. Dışarıya çıkış yasağı vardı, ondan muaf tutularak hizmetlerine devam ettiler. Bu muaf tutulma devletin kurumları tarafından yapıldı. Veteriner hekimler böyle önemli bir meslek.”

"Hayvan, çevre ve insan sağlığını bir arada yapan tek meslek grubu veteriner hekimlerdir"

Veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Eroğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıklı gıda üretilecek. Sağlıklı gıdayı da insanlar tüketecek. Dolayısıyla sağlıklı toplum oluşacak. Ayrıca dünyada bir trend var. Hayvan, çevre ve insan sağlığı. Hayvan, çevre ve insan sağlığını, üçünü bir arada yapan tek meslek grubu veteriner hekimlerdir. Bu stratejik bir meslek. Bizim de YÖK tarafından geleceğin meslekleri arasında sayılmış veteriner hekimlik. Güvenli gıda tüketilmesi isteniyorsa, sağlıklı nesiller olsun isteniyorsa, özellikle sağlıklı ve dengeli beslenme isteniyorsa mutlaka birinci ayağında veteriner hekimler var. Bütün hizmetleri insan sağlığına dönük. Veteriner hekimler meslek gemilerinde bütün canlıları hayvan ve insanları yaşatmak için çalışmış meslek grubu.”

Eroğlu, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişiye de Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.