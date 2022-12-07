Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (NTMYO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde “İstihdama Yönelik Nitelikli İş Gücünün Dijital İçeriklerle Geliştirilmesi” projesi imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (NTMYO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde “İstihdama Yönelik Nitelikli İş Gücünün Dijital İçeriklerle Geliştirilmesi” projesi imza töreni gerçekleştirildi.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde gerçekleşen proje ile Türk ve Geçici Koruma çerçevesinde Suriyelilere istihdam edilebilirliği güçlendirecek mesleki eğitimler verilecek.

Eğitimler dijital öğrenme materyalleriyle desteklenecek

Yapılan projede, bilgi ve iletişim teknolojileri temelli uygulamaların kullanılmasıyla öğrenmede kalıcılığın gerçekleşmesi, istihdam edilebilirliğin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 12 sanal gerçeklik tabanlı uygulama ve 5 animasyondan oluşan teorik, uygulamalı ve VR uygulama, animasyon gibi dijital öğrenme materyalleriyle desteklenen mesleki eğitimler gerçekleştirilecek. Bununla birlikte işletmelere de geliştirilen dijital içeriklerin uygulanması ve işletmelerin dijital dönüşüme uyumlarına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Prof. Dr. Bozkurt önemli açıklamalarda bulundu

İmza töreninde konuşan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin katılacağı, teknolojik gelişmelere dayalı ve sanal eğitimlerle desteklenen, dijital dönüşümü özendirici, yüzde 20 teorik ve yüzde 80 uygulamalı eğitim modeliyle kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni iş başı eğitim programıyla yararlanıcıların, iş başı ve iş dışı eğitimleri alarak mesleki beceriler edineceğini ve istihdam edilme imkânı bulacağını belirten Prof. Dr. Bozkurt, “Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenen, eğitim öğretim süreçlerinin değerlendirilmesiyle 2021 yılının en iyi Meslek Yüksekokulu seçilen Naci Topçuoğlu MYO, mesleki eğitimler ve istihdam tecrübesini projeyle yaygınlaştıracaktır” dedi.

15-35 yaş arası tüm bireyler başvuru yapabilecek

Projede, teorik ve uygulamalı eğitimlerin, dijital öğrenme materyalleriyle bütünleştirilerek, iş arayanların veya kendini geliştirmek isteyen bireylerin çalışma hayatına uyumlu hale gelmelerinin hedeflendiğini aktaran Prof. Dr. Bozkurt konuşmasının devamında şunları söyledi: “Tüm öğrenme merkezlerine temas edecek yeni eğitim sistemi öne çıkarılmak istenmektedir. Bunun yanında iş başı eğitim süreçlerinde işverenler ve yararlanıcılar arasındaki iletişimin kalitesine katkıda bulunmak üzere sosyal beceri, uyum eğitimleri ve etkinlikler de organize edilecek. Bu etkileşimler vasıtasıyla işverenler, Türk ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli yararlanıcılar arasında kültürel etkileşim, iletişim ve paylaşımların olumlu yönde arttırılması da hedefleniyor. Projede gerçekleştirilecek eğitim programlarına 15-35 yaş arası tüm iş arayan bireyler başvuru yapabilecek. Ayrıca kadın bireylerin beceri geliştirme fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla, öncelikli olarak programdan faydalanmaları mümkün olacak. Programda kadın bireylerin iş gücü piyasasında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına katkıda bulunulacak, iş hayatına kazandırılmaları konusunda cesaretlendirilerek destekleneceklerdir. Proje süresinde Türk ve Suriyeli yararlanıcılara ücret ödemesi yapılacak ayrıca Suriyeli faydalanıcıların çalışma izni harcı karşılanacaktır. 180 kişiye mesleki eğitim ve eşit sayıda Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere 100 iş arayan bireye iş başı eğitim desteği verilecek”