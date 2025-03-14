Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi öğrencilerini İzmir’de ağırladı.

Bringing Cultures Together: Copenhagen & İzmir Vocal Project kapsamında, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nün daveti ile İzmir’e gelen Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi öğrencileri ve Türk öğrenciler, Urla K2 Nefes Alanı’nda 5 gün boyunca eğitim ve atölye çalışmaları yaptı. Eğitim sonrası Türk ve Danimarkalı müzisyenleri buluşturan konserde, iki ülkenin ezgileri İzmir’de yankılandı.

Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi’nden dünyaca ünlü tenor Jan Lund ve Öğretim Görevlisi Opera Sanatçısı Levent Gündüz ile hafta boyunca yoğun bir eğitim alan öğrencilerin Urla K2 Nefes Alanı’nda gerçekleştirdikleri konser büyük beğeni aldı. Proje Koordinatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Erasmus Koordinatörü Ayşe Payam Gül Susanni ve Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi’nden Marianne Lokke Jakobsen’in üstlendiği etkinliğin ilki 2 yıl önce çello projesi olarak gerçekleşmişti.

İzmir’de İskandinav kültürü

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Payam Gül Susanni, "Projenin ilkini bundan 2 yıl önce 12 çelloluk bir ansambl konseri ve ustalık sınıfı adı altında gerçekleştirmiştik. Sanat alanında Avrupa’da çok saygın bir okul olan Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi ile böyle bir projeye imza atmak üniversitemiz ve kentimiz adına çok anlamlı. 5 gün boyunca öğrenciler hocalarımızla yoğun dersler yaptı. Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi’nden gelen 5 öğrencinin 1’i İzlanda, 1’i Norveç, 1’i Avusturya ve 2’si Danimarka’dan. Bir anlamda İskandinav ülkelerinin bir harmanı oldu. Öğrencilerimiz sadece müzik değil, oranın kültürünü de öğrendiler. Vokal alanında farklı eğitim teknikleri, farklı repertuvarlar çalışmaları yaptılar. Eğitim sonunda düzenlediğimiz Türk ve Danimarkalı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser de büyük beğeni aldı. Bu noktada bize kapılarını açan ve harika bir proje yapmamızı sağlayan Urla K2 Nefes Alanı’nın Kurucusu Ayşegül Kurtel’e çok teşekkür ederim" dedi. Dr. Öğretim Üyesi Susanni ayrıca öğrencileri müzikalite ve kültürel açıdan geliştiren projenin 3’üncüsünü de gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.

Piyanoda Gizem Batur ve Soren Pedersen’in eşlik ettiği projeye katılan öğrencilerin isimleri ise şöyle: Jo Angeloff, Derin Arslantürk,, Anna Christine Bauer, Dagmar Sjovgaard Boas, Yağmur Bostancıoğlu, Yunus Emre Dönmez, Metehan Köklü, Anton Josef Puscha, Steinunn Maria Thormar, Ayşe Mina Uğurluel.