Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan Dağlık Karabağ Savaşı’nın ilk şehidi olan Pilot Binbaşı Abbas Kasımov’un ailesi, "Kardeş Aile" projesi çerçevesinde Türkiye’ye geldi. Şanlıurfa’da şehit Hüseyin Koroç’un ailesiyle bir araya gelen Kasımov ailesi acılarını paylaştı, buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan Dağlık Karabağ Savaşı’nın ilk şehidi olan Pilot Binbaşı Abbas Kasımov’un ailesi, "Kardeş Aile" projesi çerçevesinde Türkiye’ye geldi. Şanlıurfa’da şehit Hüseyin Koroç’un ailesiyle bir araya gelen Kasımov ailesi acılarını paylaştı, buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Azerbaycan’da yaşayan Türk iş adamı Hüseyin Büyükfırat tarafından hayata geçirilen "Kardeş Aile" projesi çerçevesinde Türk ve Azeri şehit aileleri bir araya gelmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan savaşında şehit olan Pilot Binbaşı Abbas Kasımov’un ailesi Şanlıurfa’ya geldi. Üç gündür kentte Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde misafir edilen aile ilk olarak Şehit Hüseyin Koroç’un ailesini evinde ziyaret etti. Şehit Kasımov’un annesi Kifayet Kasımova, eşi Siddige Kasımova, oğlu Ali Rıza ve Hüseyin Kasımov, şehit Hüseyin Koroç’un annesi ve kardeşleri tarafından evde karşılandı. Türk ve Azeri bayrağını açan her iki şehidin annesi, birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı. Şehit anneleri, oğullarının nerede ve nasıl şehit olduklarını birbirlerini anlattı, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Oğlunun nasıl şehit olduğunu Şanlıurfalı şehit Hüseyin Koroç’un annesine anlatan anne Kifayet Kasımova, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kiyafet Kasımova, “Ben Azerbaycan’dan geldim. Şehit Pilot Abbas Kasımov’un annesiyim. Kardeş ülkeye beni getirdiler, sağ olsunlar. Geldim burada şehit Hüseyin Koroç’un ailesini ziyaret ettim. Ben bilirim ki benim çektiğimi onlar da çekiyor. Balalarımız vatan yolunda gidiyor. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Toprağımız için vatanımız için şükür ediyoruz. Allah analara sabır versin. Benim ciğerim yanıyor. Ben bilirim ki Fatma anne de benim gibi yüreği yanır. Ona sabır dilemeye geldim ona teselli vermeye geldim Bizim borcumuzdu birbirimize dayanarak durmak. Yine de Allah bize sabır versin. Kardeşliğimizi bölmesin her daim kardeş olalım. Bayrağımız sağ olsun milletimiz sağ olsun Şehit unutursa Şehit ölür Şehit yaşıyor Şehit ne vakit kapısı açılmazsa o zaman ölür. Ben eminim ki Türk devleti, Azerbaycan devleti, şehitlerini asla unutmayacaktır" dedi.

Anne Fatma Koroç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Allah razı olsun. Onların da şehidi var bizim de şehidimiz var. Allah razı olsun bizi ziyarete geldiler. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun inşallah. Şehitler ölmez vatan bölünmez inşallah" şeklinde konuştu.

Kasomov ailesi, sırasıyla Şanlıurfa Valiliği, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şehit Aileler Dernek Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Valilik ziyaretinde, aile üyelerine Vali Salih Ayhan tarafından Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim edildi, şehit askerin iki çocuğuna da altın takıldı.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarından Balıklıgöl ve Göbeklitepe’yi de gezen Kasımov ailesi, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin daim olması temennisinde bulundu. Projede emeği geçenlere teşekkür etti.