WORLDEF International tarafından Rusça konuşan ülkelere yönelik hayata geçirilen SNG E-commerce Club ile, ülkeler Türk tedarikçilerden ürün alarak, Türkiye üzerinden CIS pazarına satacak.

WORLDEF International tarafından Rusça konuşan ülkelere yönelik hayata geçirilen SNG E-commerce Club ile, ülkeler Türk tedarikçilerden ürün alarak, Türkiye üzerinden CIS pazarına satacak.

SNG E-commerce Club tarafından Networking İstanbul organizasyon partnerliği ve ShopiVerse sponsorluğunda Hilton Double Tree’de CIS ülkelerinden 300 satıcı, Türk tedarik markaları ile bir araya geldi. E-ticaretin hızlı büyüme ivmesi yakaladığı CIS ülkelerinde faaliyet gösteren satıcılar, ürün tedariki için rotasını Türkiye’ye çevirirken, Türkiye’nin üretim kalitesi ve stratejik konumundan faydalanmak isteyen bölge satıcıları, e-ticaret hacimlerini büyütmek için Türkiye’den ürün tedarik etmeye çalışıyor. Türk üreticilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını sağlayan etkinlik çerçevesinde, Türkiye’den tedarik sağlamak isteyen CIS ülkeleri (Azerbaycan, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ) satıcıları ile bölgeye tedarik sağlamak isteyen Türk üreticiler, e-ticaret hacmini artırmaya yönelik lojistik ve entegrasyon çözüm süreçlerini ele aldı.

Etkinlikte global B2B e-ticaret için büyük bir fırsat sunan 50 B2B masasında, bin 200’den fazla B2B işbirliği gerçekleştirildi.

ShopiVerse ile global e-ticaret

Etkinliğin açılışında konuşan ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev yaptığı keynote sunumla ShopiVerse’ün sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi. Herkesin ürününü yurtdışına satmaya çalıştığını ve bu hedefte olduğuna dikkat çeken Isayev, “Genelde konuştuğum herkes ‘Türkiye’den bu şirketi nasıl açarız ve nasıl satarız’ diye soruyor. Ben de diyorum ki Türkiye’nin yanında satış hacmi olan ülkelere satmak daha önemli. Özellikle satış hacmi olan ülkelere satmalısınız. Şöyle bir kıyaslama var. Sonuçta ne kadar gelir elde edeceğinizi göreceksiniz. Ürünün maliyeti vesaire alıyorsunuz, satış fiyatı 300 diyelim, yurtiçine sattığınızda toplamda elde ettiğimiz kar yüzde 7’den fazla değil. Ancak aynı ürünü elektronik ihracat ile satarsanız 3 katına fazla satıyorsunuz. Sevkiyat ile maliyet artıyor gibi düşünebilirsiniz ama KDV iadesi alıyorsunuz. Diğer maliyetleri de hesaplayınca yüzde 20 kar ediyorsunuz. İhracatta da yüzde 33 kar elde ediyorsunuz. Bazı teslimat maliyetleri düşmüş oluyor” dedi.

“E-ticaret, ticaretin yüzde 80’i olacak”

Her sene elektronik ticaret hacminin artmaya devam ettiğine işaret eden Orxan Isayev, “Elektronik ticaretin 2030’a kadar artmaya devam edeceği ve toplam ticaret hacminin de yüzde 80’den fazlasını oluşturacağına dair bir öngörü var. İlk olarak pazar içerisindeki elektronik ticareti öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü e ticareti yapmaya başladığınızda bazı hatalar yapıyorsunuz. Bu hatalardan çıkış bulmanız gerekiyor. İlk önce kendi ülkemizde bulunuyoruz ve yurtdışına satıyoruz. Daha sonra hangi ülkelerden daha çok talep olduğunu tespit ettiğimizde, lojistik problem ortaya çıkıyor. Burada maliyetler çok büyük ve bu aşamada bunları çözüyoruz. Örneğin ürünlerinizi konteynerlarla toptan nakliyesini sağlayacağız ve depo bulunan yerlere götüreceğiz. Yerel depolara önce ihracat yapacağız ve alıcıları bu depolardan tedarik edeceğiz. Bunları tamamladığınızda Amazon gibi global bir markete dönüşüyorsunuz. Özellikle ihracatın e aşamasına geçince ürünlerinizi kolaylıkla tedarik edebilirsiniz. Burada lojistik teslimat maliyetleri düşüyor ve devletten de muafiyetler sağlıyorsunuz” diye konuştu.

Isayev, Shopiverse olarak entegre şekilde 20’den fazla ülkede 30’dan fazla global marketplace ile çalıştıklarını ve çeşitli ülkelerde 50’den fazla depo ile işbirlikleri olduğunu ve tek elden buradaki satış sürecini yürüttüklerini söyledi.

ShopiVerse Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Müdürü Alina Mendoza ise farklı şehirler ve ülkelerden gelen katılımcılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ne kadar mobil olmanız ve iş geliştirmeye açık olmalısınız ki bir ürün için bir bilet alarak farklı ülkeye gelebilmelisiniz ve yeni bilgiler alabilmelisiniz. Bu inanılmaz bir şey. Buradaki gelişim atmosferini ve enerjiyi hissetmenizi istiyorum” dedi.

“Taleplere Türkiye’den cevap vermek istiyoruz”

Networking Istanbul Kurucusu Alla Stankova da mobilya sektörüne girerek Türkiye’den Rusya’ya toptan bir şekilde ürün gönderirken tecrübeleri oluştuğunu ve böylelikle Networking İstanbul’u kurduğunu söyledi. Stankova, “Biz Rusça konuşan firmaların, lojistik ve ürün tedariki ile ilgili taleplerine Türkiye’den cevap vermek istiyoruz. Türkiye ile iş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Türk satıcılarla satışlarımız 17 kat arttı”

Ozon Global Türkiye Ülke Müdürü Hazal Maraş, yaptığı keynote sunumla Rusya’nın en büyük pazaryerlerinden Ozon Global’in ana yapısı, kuruluşu ve nereye geldiğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Hazal Maraş, Ozon Global’in Rusya’da en çok kategorili pazaryerlerinden ilk üçte, dünya sıralamasında ilk 20’de yer aldığını söyledi. Rusya’da lider pazar oyuncusu olarak marka bilinirliğinde Ozon’un birinci sırada yer aldığını ve son 5 yılda 25 kat büyüdüğünü ifade eden Hazal Maraş, Ozon’un Türk satıcılarla birlikte büyüdüğünü ifade ederek, “Türkiye’deki satıcılarımız ya da Türk vergi levhasına sahip olan satıcılarımızı ozona dahil ettik ve satışlarımız 17 kat arttı. Tek gerekliliğimiz Türkiye’de vergi levhasına sahip olmanız yani bir şirket sahibi olmanız. Bunu yaptıktan sonra tek ihtiyacımız olan ürünler ve sistemin ana gereklerini yerine getirmek. Her şeyi biz size sunuyoruz. İstediğiniz ürünleri istediğiniz fiyattan bizim aracılığımızla satmış oluyorsunuz ve aradaki bütün sorunları Ozon Global olarak biz üstleniyoruz. Çok şeffaf ve açık bir sisteme sahibiz” diye konuştu.

“Dünya ne istiyor ve biz bunun neresindeyiz”

WORLDEF International Takım Lideri Faruk Canseven ise WORLDEF olarak ekosistemi birçok yönden destekleyen bir yapıda olduklarını belirterek sözlerine başladı. Yapılan tüm aktivitelerin bir algoritma çerçevesinde eşleştiğini belirten Canseven, şunları söyledi:

“Özellikle sınır ötesi e-ticaret alanında sahip olduğumuz networkü paydaşlarımızla paylaşmak adına her zaman bir konsept üzerine inşa ediyoruz ve algoritma sunuyoruz. Bu algoritmalardan bir tanesi bugün burada CİS bölgesinde son dönemlerde tedarik problemi nedeniyle Türk üreticilerle bir araya gelme fırsatı. Türkiye’nin bulunduğu lokasyon, lojistik, ürünlerinin kalitesi ve ucuz iş gücünden dolayı Türkiye her zaman için bir öncelik. Özellikle CIS bölgesi için. Bizler burada, bu açığa çıkmış talebin karşılığını vermek üzere hareket ediyoruz. Bugün burada CIS bölgesinden gelen, totalde 500 katılımdan fazla kişileri bir araya getirerek Türk üreticilere bir kapı açmış oluyoruz. Süreçlerimiz çok yoğun olarak devam ediyor, 2023 takvimimiz çok yoğun. Bizler Dubai’de olacağız. Dubai’den sonra Amerika’da olacağız. Amerika’dan sonra İngiltere’de olacağız. Yine eş zamanlı olarak lokalde de birçok etkinliğimiz olacak. Ben burada her refleksimizde bizleri yalnız bırakmayan paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Küçük küçük etkinliklerle haziran ayında gerçekleşecek 100 bin kişilik etkinliğimize aslında katılım desteği sağlamış oluyoruz.”

“Kulübümüzle tüm şirketlere erişebilirsiniz”

WORLDEF International Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Uzmanı Yuliya Khalmatova da SNG E-commerce Club hakkında bilgiler paylaştı. Khalmatova, “Sizler için faydalı olacağını umuyoruz. Buradan bavulunuz kartvizitler ile dolu şekilde ayrılacaksınız. Hem üreticiler hem satıcılar hem lojistik şirketleri bu kulübe dahil olabilir ve hepinizin bu şirketlere erişimi olabilir. Üyelik ile üreticiler ile hem online hem offline şekilde doğrudan B2B görüşmeler yapabilirsiniz. Kulübümüzde B2B görüşmeler dışında gala geceleri, konferanslar yapılacak ve üyelikle bunlara erişiminiz olabilecek” dedi.

SNG E-commerce Club’a çeşitli üyelik paketleri olduğunu söyleyen Yuliya, aynı zamanda WORLDEF’in mobil networking uygulaması Deal Maker ile online ve yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilebileceğini ve uygulamayı indirerek işbirliklerini artırabileceklerini ifade etti.

SNG E-commerce Club hakkında

SNG E-commerce Club, özellikle sınır ötesi e-ticaret alanında iş geliştirme odaklı hazır bir iş ağı sunan ve içerisinde; güçlü iş birlikleri, çözüm partnerleri, prestijli kurumlar, e-ticaret yöneticileri, tedarik ve lojistik çözümleri kısaca ekosistemin aktörlerini barından bir business club’dır.

B2B eşleştirme sistemi ve özelleştirilmiş toplantılarla, katılımcıların işini geliştirmesini ve sektör lideri ile tanışmasını sağlayan SNG E-commerce Club, sınır ötesi e-ticaret ve Türk üreticilerden tedarik için farklı sektörlerden doğru temaslar kurmaya imkan tanıyor. Saygın ve prestijli kurumların temsilcileri ve e-ticaret yöneticileri ile bir araya gelmeyi sağlayan SNG; ayrıca, son küresel tahminler, değerli iç görüler, sektör ve ülke raporları sunuyor.