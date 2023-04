Türk turizmi, yeni sezon başlarken yaşanan deprem felaketinden sonra toparlanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 51.5 milyon ziyaretçi gelirken, 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Turizmde hedef bu yıl geçen seneki rakamların üzerine çıkmak.

Turizmci Reşat Aydın, Türkiye’nin bir turizm cennetti olduğunu belirterek, "Ülkemizde dört mevsimi yaşıyoruz, kültürel varlığımız olağanüstü fakat bunu değerlendiremiyoruz. Çünkü öngörülerimiz yok. Yatırım yaptığımız zaman hemen paraya dönüştürmek istiyoruz. Burada hata yapıyoruz. Turizm işletme mantığını değiştirmemiz lazım" dedi.

Depremin Türk turizmine etkilerini anlatan Aydın, "Depremde büyük yara aldık. Hiç kolay değil 11 ilimizi etkileyen bir büyük felaketten bahsediyoruz. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi asrın felaketi. O kadar deprem ve afet gördük, hiçbir zaman bu kadar yıkıcı ve yakıcı etkisi olanı ve bu kadar geniş bir alanı kapsayanını görmedik. Biz büyük bir ülkeyiz, her şeyin üstesinden geliriz. Bundan önceki dönemde pandemi süreci geçirdik. Uçuşlar ertelendi, oteller kapandı, her şey bir sıkıntılı hale geldi ve bunlar hep ekonomik olarak yansıdı. Sektörümüz birçok olumsuz senaryolar ile karşılaştı ancak her seferinde yeniden toparlandı. Bu mesleğe gönül verenlerinin sinerjisi, enerjisi, birlik ve beraberliğin yanında devletimizin de katkıları ile kısa zamanda yine yeniden eski günlerine kavuşacağına inanıyoruz. Televizyonlarda depremle ilgili 3-5 kişinin çıkıp yaptıkları açıklamalar dünya basınında yer aldı. Bunlar turizmimizi ciddi şekilde etkilemiştir. Televizyonlarda korku panik yaptıkları için turist sayısında azalma olabiliyor. Bu sene geçen yılın üzerinde turist geleceğini düşünüyorum. İnşallah eski günlere döneceğimize eminim. Her kışın sonunda bir bahar ve yaz vardır" dedi.

En büyük sıkıntılardan birisinin de Türk kültürünü tanıtamamak olduğunu belirten Aydın, "Bizim Osmanlı Türk mutfak kültürü, dünyanın en iyilerinden birisi. Bunu tanıtmamız lazım en büyük görevimiz bu. Turistler İstanbul’a Osmanlı kültürünü tanımak, gezmek ve Osmanlı mutfağını tatmak için geliyorlar. Bizim kendi orjinal mutfağımızı modernize ederek dünya literatürüne katmamız lazım. Yabancılar kebap çeşitlerini tercih ediyor, pidelerimiz tercih ediliyor. Bunların tanıtımını yapıp ülke ekonomisine katkıda bulunmamız lazım. Buraya ayak basan turisti ekonomimize katkıda bulunduğu için başımızın üstünde taşımamız lazım" diye konuştu.

Turizm alanında, aşçılıktan başlayarak yöneticiliğe kadar yükselen Reşat Aydın, zirveye ulaşmasının kahramanının babası olduğunu söylüyor.

Aydın, turizm sektörünün bu yıl hem turist sayısı hem de döviz girdisi olarak tarihin en yüksek rakamlarına ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Bizim hizmet anlayışımızın temelinde misafirlerimizi evinde gibi hissettirmek yatıyor. Tüm misafirlerimizi evindeymiş gibi hissettirerek, her zaman bizleri tercih etmelerini sağlamamız lazım. Eğer gelen misafirlerimizi iyi bir şekilde konaklamasını sağlayamazsak ne kadar turist bekliyorsunuz sorunuza da cevap veremez duruma geliriz. Bu bakımdan her şeyden öte güzel karşılama, iyi bir konaklama ve kültürümüze uygun yemek ve damak tatları ile hizmet vermeye devam edersek bundan sonraki süreçte de güzel İstanbul’umuza gelen turist sayısı artmaya devam edecektir” dedi.