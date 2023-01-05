Turizm sektöründe 25’nci yılını kutlayan Kuşadası merkezli Peron Turizm’in Genel Müdürü Gerçek Pak, Ege’de turizmin 2023’te büyüme yılı olacağını açıkladı. Son 10 yılın en iyi sezonunu beklediklerini belirten Pak, “Türk turizminin, özellikle Ege turizminin bu yıl büyük bir patlama yapmasını bekliyoruz. Kuşadası da bundan payını alacak” dedi.

Turizm sektöründe 25’nci yılını kutlayan Kuşadası merkezli Peron Turizm’in Genel Müdürü Gerçek Pak, Ege’de turizmin 2023’te büyüme yılı olacağını açıkladı. Son 10 yılın en iyi sezonunu beklediklerini belirten Pak, “Türk turizminin, özellikle Ege turizminin bu yıl büyük bir patlama yapmasını bekliyoruz. Kuşadası da bundan payını alacak” dedi.

Turizm camiasından iş ve çözüm ortaklarıyla birlikte bir restoranda 25’nci yaşını kutlayan Peron Turizm’in Genel Müdürü Gerçek Pak, 2023 sezonu ile ilgili beklentilerini paylaştı. Kuşadası merkezli bir seyahat acentası olarak Türkiye’nin her yerine düzenlediği özel turlarla dikkati çeken Peron Turizm’in ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’ne çalıştığını söyleyen Gerçek Pak, 2023’te gelen turist sayısı ve gelir açısından ‘rekor’ beklentisi olduğunu kaydederek, “Gerek aldığımız rezervasyon sayıları gerekse yabancı partnerlerimizden edindiğimiz bilgiler bunu bize gösteriyor. Akdeniz ile birlikte bu rekordan en çok payı alacak bölge ise Ege, dolayısıyla Kuşadası da olacak. Turizmciler açısından 2022 çok iyi geçti, ama 2023 daha iyi geçecek. Türkiye tarihinin en yüksek turist sayısına ve döviz girdisine ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Avrupa pazarında büyümemizin yüzde 15’e yaklaşacağını, diğer yurtdışı pazarlarda da dişe dokunur artışlar yaşanacağını düşünüyorum. Yurtiçi pazarda ise pek bir büyüme beklemiyorum” dedi.

Kuşadası’nın bu artıştan yapını alacağını ve çok iyi bir sezon geçireceğini vurgulayan Pak, gemi acentalarından edindikleri bilgilere göre Kuşadası’nın kruvaziyer turizmi açısından da çok iyi bir sezon yaşayacağını ifade etti.

Türkiye’nin en önemli destinasyonlarının başında gelen Kuşadası’nın turizm açısından avantajlarının sadece deniz, kum, güneş olmadığını anlatan Gerçek Pak, kültür, sağlık ve gastronomi turizminin de önemli bir yer kapladığını ifade etti. Bunların yanında agroturizm ve ekoturizm gibi yeni turizm türlerinin de gelişmeye başladığını söyleyen Peron Turizm Genel Müdürü Pak, “Başta Ege olmak üzere Türkiye’de turizm çeşitliliğimiz giderek artıyor. Bu da daha çok turisti Türkiye’de tatil yapmaları için ikna edebileceğimiz anlamına geliyor. 2023’te geçen yıllara göre özellikle gastronomi turizminde gözle görülür bir artış gözlemleniyor” dedi.

2023’e yönelik rekor beklentisine karşılık sektörün önemli sorunları olduğunun altını çizen Gerçek Pak, özellikle kalifiye eleman ihtiyacının büyük olduğuna dikkati çekti. Personel sıkıntısının çözümü için bütüncül ve etkili kararlar alınması gerektiğini söyleyen Gerçek Pak, turizmcilerin en büyük sıkıntılarından birinin de finansmana erişim olduğunu söyledi. Sektörün önemli bir bölümünün kredi kullanamadığını kaydeden Pak, bu sorunun çözümü için hükümete ve Turizm Bakanlığı’na büyük iş düştüğünü ve sorunun çözüleceğine de inandıklarını sözlerine ekledi.