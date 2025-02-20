Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) ve Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Ağır Vasıta, Treyler Zirvesi’ sektör öncülerinin katılımıyla 7. kez düzenlendi. ‘Mega Trendler Merkezinde Türkiye’ ana temasıyla düzenlenen programda, sektörün ulusal ve uluslararası piyasadaki mevcut ve geleceğe ilişkin durumuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği, yılın en büyük buluşması ‘Ağır Vasıta Treyler Zirvesi’ Pendik’te başladı. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) ve Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) ortaklığında 7’ncisi düzenlenen programda sektörün geleceğini şekillendiren trendler değerlendirildi. TREDER Genel Sekreteri Gökhan Güçlü’nün sunumu ile başlayan zirvede açılış konuşmasını TREDER Başkanı Yalçın Şentürk yaptı. Programa, TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık, TAİD Başkanı Burak Hoşgören, UND Başkanı Şerafettin Aras, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Devlet Eski Başkanı Kürşad Tüzmen’de katılım sağlayarak değerlendirmelerde bulundu. Zirve, sektör yöneticilerinin katılım sağladığı panelle devam etti.

"İhracatta geri adım atmayalım, kazandığımız mevzileri kaybetmeyelim"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, "TREDER olarak, kuruluşumuzdan itibaren üyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirerek treyler sanayini ve üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çok önemli işlere imza attığımıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 60 bin adetlik üretim ile tarihi bir rekor kırdık. İnşallah yeniden bu adetleri görürüz, hatta üstüne çıkarız. Eğer 100 bin adetlik üretime kavuşursak, işte o zaman Avrupa’da birinciliği, dünyada üçüncülüğü yakalayacağız. Hepimizin bildiği gibi 2024 zor bir yıldı. 2025 daha da zor olacak. Treyler üreticilerine mesajım; ihracatta geri adım atmayalım, kazandığımız mevzileri kaybetmeyelim. Kalitemizle, rekabet gücümüzle Türk treylerinin yolu açık olacaktır. Bugün burada zirvemizin 7.sini düzenliyoruz. Sektörümüzün geldiği noktayı ve bu zirvelerde çok daha iyi anlıyoruz. Zirvede bizleri yalnız bırakmayan tüm tedarikçilerimize, kardeş derneğimiz TAİD’e ve kıymetli TREDER Ailesi’ne faydalı bir zirve diliyorum" diye konuştu.

"Türk sektörünün Avrupa’da ikinci konuma yükselmesinin haklı gururunu yaşıyoruz"

Türk Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkan Yardımcısı Kaan Saltık, "Bugün, Türk sektörünün Avrupa’da ikinci konuma yükselmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. TREDER, bu başarının gerekli temellerini oluşturmuştur. Biliyoruz ki bu dönüşüm kendiliğinde gerçekleşmeyecek. Bizim vizyonumuz, cesaretimiz ve bizim işbirliğimizle şekillenecek" dedi.

"Çok yakında herkesin bir yapay zeka asistanı olacak"

Türkiye Ağır Vasıta Distribütörleri Derneği (TAİD) Başkanı Burak Hoşgören, "Artık robotlar ve yapay zeka konuşuluyor ama fabrikalarımızda hâlâ insanlar çalışıyor. Biz makineleri öğrenmeye çalışıyorduk, şimdi makineler bizi öğreniyor. Şu anda inanılmaz bir veri var ve bu teknolojiler hayatımızda büyük değişimler oluşturacak. Çok yakında herkesin bir yapay zeka asistanı olacak. Bu, iş yapış şeklimizi tamamen değiştirecek. KOBİ’lerin ve sanayi kuruluşlarının bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor" diye konuştu.

"Türk ihracat ürünlerini dünyaya taşıyoruz"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, "Bugün 70’ten fazla ülkeye 800 milyon dolar değerinde treyler ihraç ediliyor. Biz lojistikçiler de üretilen treylerlerle Türk ihracat ürünlerini dünyaya taşıyoruz. Karayolu taşımacılığı olmadan lojistik düşünülemez. Sektörümüzün büyümesi ve rekabetçiliğinin artması ülke ekonomisi için kritik öneme sahip" dedi.

"AB mutlaka girdi maliyetlerini azaltan çalışmalar yapacaktır"

Türkiye’nin treyler sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat hedefine henüz ulaşamadığını belirten Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, "Sektör kümelenme çalışmalarını yürüttüğü için önümüzdeki yıllarda dünyadaki sıkıntıları aşarak bu hedefi geçeceğine inanıyorum. AB mutlaka girdi maliyetlerini azaltan çalışmalar yapacaktır. Ancak Avrupa şu anda yavaş büyüyor, ABD ise AB’nin iki katı hızla büyüyor. Avrupa’daki bu yavaşlama, en çok bu bölgeye ihracat yapan bizleri etkiliyor" diye konuştu.

"Treyler sektörü, küresel mücadelede kritik rol oynamaktadır"

Zirvede konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Treyler sektörü lojistiğin bel kemiğidir. Küresel mücadelede kritik rol oynamaktadır. Bu sektörün güvenli, çevreye duyarlı ve rekabetçi olması yalnızca üreticilerimizin değil ülkemizin ekonomik gücünün de temel taşlarından biridir" dedi.