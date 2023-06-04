Yeni nesil teknolojilerin enerji, tarım, sanayi, ulaşım, sağlık, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak, en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamayı amaçlayan Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü için yaptığı açıklamasında; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde teknolojiyi kullanarak daha yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlamayı ve ekosisteminde bulunan tüm paydaşları için sürdürülebilir değer oluşturmayı amaçlayan şirket, bu kapsamda teknolojiyi insanın, toplumun, doğanın iyiliğine ve faydasına dönüştürme hedefiyle projelerine devam ediyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yönelik açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirket olarak tüm iş süreçlerimizde, stratejilerimizde ve kurumsal kararlarımızda sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini göz önüne alarak hareket ediyoruz. Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre, dünyada elektrik tüketimini son yıllarda azaltan nadir operatörler arasında yer alıyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelerek karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda kendimize koyduğumuz; 2023 yılındaki güneş enerjisinden yararlanma kapasitemizi, 2020 yılı değerine göre yüzde 60 oranında arttırma hedefimize ulaştık. GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz ay da açıkladığımız gibi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımız kapsamında da toplam ek 88 MWe kapasite tahsisi ile şirketimizin GES kapasitesi 405,8 MWe’a ulaştı. Yeni tahsis edilen kurulum kapasitesi ile ulaşılan toplam kapasite, Türk Telekom Grubu’nun mevcut toplam yıllık elektrik tüketiminin yüzde 65’inetekabül ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, daha yaşanabilir kentlerin oluşumuna da katkı sağlıyoruz. Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 14 kentte; trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlarken, 5G, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle desteklediğimiz çözümler sayesinde belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40’a, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf yaptı. Yeni Nesil Şehir inisiyatifini her geçen gün genişleterek, hizmet sağladığımız kentlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirket, ulaşımdan çevreye, sağlıktan enerjiye; 58’den fazla farklı teknoloji çözümüyle şehirlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor

Türk Telekom’un Yeni Nesil Şehirler Projesi için iş birliği yapılan şehir sayısı; Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elâzığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya’nın ardından Osmaniye’nin eklenmesiyle 14’e ulaştı. Şirket, ayrıca bugüne kadar, 30’dan fazla yerel yönetime sunduğu yazılım çözümleriyle belediyelerin verimliliğini artırarak maliyetlerini düşürmesine, optimizasyon ve tasarruf sağlamasına destek oldu.

Türk Telekom GES projelerine odaklandı

Öte yandan; karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projelerini de hızlandıran Türk Telekom, kısa süre önce Diyarbakır, Ağrı ve Sivas’ta GES kuracağını açıkladı.