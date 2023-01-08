Türk Telekom, e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine ‘Hazır Limit’ özelliğini ekledi. Bu yeni özellikle şirket müşterileri, Pokus hesaplarına bakiye yükleyebiliyor ve acil ihtiyaçlarını bu bakiye üzerinden karşılayabiliyorlar.

Türk Telekom, e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine ‘Hazır Limit’ özelliğini ekledi. Bu yeni özellikle şirket müşterileri, Pokus hesaplarına bakiye yükleyebiliyor ve acil ihtiyaçlarını bu bakiye üzerinden karşılayabiliyorlar.

Pokus ile ‘Hazır Limit’i hayata geçiren Türk Telekom, müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Türk Telekom mobil müşterileri, ‘Hazır Limit’ yeniliğiyle Pokus Kart’larına bakiye yükleyip kullanabiliyorlar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hatları mobil ödemeye açık olan Türk Telekom müşterileri, ‘Hazır Limit’le Pokus Kartlarına yükleyecekleri bakiyeyi günlük harcamalarında kullanabilecekler. Yapacakları bu harcamaları bir sonraki fatura döneminde ödeyecek olan müşteriler, ana sayfadaki ‘+’ butonuna basarak Hazır Limit’ten yararlanabilecekler. Şirket müşterileri Hazır Limit’le Pokus Kartlarına,mobil ödeme limitleri dahilinde yükleme yapabilecekler. ‘Hazır Limit’ avantajlarından yararlanmak isteyen Türk Telekom faturalı ve faturasız mobil müşterileri, MOBILODEME KAYIT yazıp 5555’e kısa mesaj atarak, Mobil Online İşlemler uygulaması üzerinden ya da 444 11 15’i arayarak hatlarını mobil ödemeye açtırabiliyorlar.