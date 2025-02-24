Trendyol Süper Ligi’nin teknoloji sponsoru olan Türk Telekom dijital çağın olanaklarını en ileri seviyede kullanıcılarına sunmayı amaçlayarak 2024-2025 Trendyol Süper Ligi’nin 5G canlı TV yayını bağlantısını ilk defa Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleştirdiğini duyurdu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom Network Yönetim Merkezi’nden TİVİBU Spor’un İstanbul merkez stüdyolarına 5G hızıyla bağlanıp canlı yayına konuk oldu.

Fiber mobilite çağını başlatarak 5G hazırlıklarında önemli bir ivme kazandıran Türk Telekom, Türkiye’de teknolojinin ulaştığı noktayı simgeleyen ilklerden birine imza attı. Şirket, 5G teknolojisiyle 2024 - 2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirerek, yeni bir dönemi başlattı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom Network Yönetim Merkezi’nden, TİVİBU Spor’un İstanbul merkez stüdyolarına 5G teknolojisiyle canlı TV yayın bağlantısı gerçekleştirdi. Bu yenilikçi adımla birlikte şirket, spor yayıncılığında dijitalleşmenin sınırlarını genişleterek, yeni nesil bağlantı teknolojilerinin sunduğu imkanları yayıncılık sektörü ile buluşturdu.

"Ülkemizin dijitalleşmesinde yeni bir dönemin kapılarını ilk defa yine biz aralıyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. Fiber mobilite çağını başlatarak 5G hazırlıklarımızda önemli bir ivme kazandık. Bugün 4.5G baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fibere bağladık ve Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü konumundayız. 2024 - 2025 sezonunda, Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezi’nden gerçekleştirdiğimiz 5G canlı TV yayını ile yine tarihi bir ana imza atıyoruz. Bu canlı TV yayın bağlantısıyla, ülkemizin dijitalleşmesinde yeni bir dönemin kapılarını ilk defa yine biz aralıyoruz. Bugüne kadar kırdığımız hız rekorları, Türkiye’nin ilk ticari mobil özel şebekesi, ilk canlı basketbol maç yayını, çevrimiçi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı ve dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi projelerle 5G’de ilklerin öncüsüyüz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 5G canlı TV yayın bağlantısı, Türk Telekom’un sadece bir telekomünikasyon şirketi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir teknoloji lideri olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

"5G teknolojisini hayatın tüm alanlarına yayıyoruz"

Türk Telekom olarak sporun dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Önal, ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri’ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük ettik. Şimdi ise 5G ile stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve keyifli hale getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray -AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne kurduğumuz 5G Mobil Şebekesi ile stadyumdaki taraftarlarımızı hızlı ve kesintisiz mobil internet deneyimiyle buluşturmuştuk. Bugün de Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında, stadyumdaki taraftarlara 5G deneyimi yaşatacağız. Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, bu deneyimi 4 büyük spor kulübünün stadında kullanıcılara sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Spor, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve kültür sanat gibi birçok alanda 5G’ye yönelik ilklere imza attık. 5G’nin eş zamanlı ve yüksek bağlantı hızı sayesinde, ana destekçisi olduğumuz AKM’de, sanatı daha da erişilebilir hale getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.