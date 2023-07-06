Türk Telekom, yüksek hızda sağladığı fiber internet kullanımını yenilikçi ürünlerle destekliyor. Yüksek hızda WiFi’yı yaşam alanlarında kullanmaya yönelik çözümler sunan şirket, Mesh WiFi, router, repeater ve powerline gibi yeni nesil destekleyici teknolojileri, mağazalarında müşterileri ile buluşturuyor.

Türk Telekom, sağladığı yüksek hızda fiber interneti, kullanıcılarının daha da iyi deneyimleyebilmesi için en yeni teknolojilerle zenginleşen ürün portföyü ile sunuyor. Müşteri deneyimi odaklı çalışmalarını sürdüren şirket, kullanıcılarının WiFi deneyimlerini artıran yeni nesil teknoloji ürünlerini kullanıma sunuyor. Şirket, günümüzde kablosuz ağ performansının artmasıyla iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulamanın yüksek kapasiteli WiFi üzerinden kullanılmasına yönelik çözümler üretiyor.

Mesh modemden, home plug ve repeater’a kadar geniş bir ürün gamı ile hizmet veren şirket, WiFi teknolojisini en güçlü ve verimli haliyle müşterileri ile buluşturuyor. Daha yüksek bant genişliği, daha fazla kullanıcı kapasitesi, düşük gecikme süresi, enerji tasarrufu gibi faydalara sahip WiFi 7 ile de yeni teknolojilerle desteklenen müşteri deneyimi sunulacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini hep daha ileriye taşıma hedefiyle çalışıyoruz. Farklı ihtiyaç hızlarına yönelik internet portföyünü ve 1000 Mbps hızında fiber interneti kullanıcılarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşteri deneyimini artıran yaklaşımımız çerçevesinde, yüksek hızlarda sunduğumuz fiber internet deneyimini destekleyici yeni nesil teknoloji ürünlerini Türk Telekom mağazalarımızda avantajlı tekliflerle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Yüksek hızlarda kablosuz bağlantı kullanımına yönelik çözümler

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla güçlü iş birlikleri yapan şirket, her geçen gün kullanıcılarının internet ve WiFi deneyimlerini artıracak çözümler sağlayan birçok yeni nesil cihazı portföyüne ekliyor. Şirket, düşük gecikme süresi ve yüksek hız sağlayan Mesh WiFi ürünü ile müşterilerine tüm evi kapsayan yüksek hızlı WiFi’ya sahip olma imkanı sunuyor. Router, modem sinyalinin erişemediği noktalarda ya da çok sayıda kullanıcının internete bağlanması durumunda kullanılıyor. Repeater, modemden kablosuz olarak aldığı internet sinyalini daha uzak noktalara ulaştırabiliyor. Powerline ise modemden uzak noktalara internet bağlantısını elektrik prizlerini kullanarak kablolu olarak ileterek kullanıcıların internet deneyimlerini destekliyor. Mesh WiFi, router, repeater ve powerline gibi yeni nesil destekleyici teknolojiler Türk Telekom mağazalarında 12 ay taksit imkanı ile kullanıcılarla buluşuyor.