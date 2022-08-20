Türk Telekom’un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Yıl sonuna kadar 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenen projenin bu döneminde, başarılı olan katılımcılara Türk Telekom tarafından mentorluk ve hibe desteği sağlanacak.

Türk Telekom’un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Yıl sonuna kadar 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenen projenin bu döneminde, başarılı olan katılımcılara Türk Telekom tarafından mentorluk ve hibe desteği sağlanacak.

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle girişimci kadınları desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ve kendi markaları ile, üretim ekonomisinin bir parçası olmak isteyen kadınlara destek veren ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı.

‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.

Girişimci kadınlara hibe desteği

Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek ‘İşletme ve Marka Geliştirme’ eğitimlerinden yararlanabilecek. Final mülakatını başarıyla geçen 10 kadın ise iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Projenin yeni dönem katılımcılarından Naz Teker, interaktif olarak düzenlenen eğitimlerde dijital pazarlamaya yönelik farklı bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Markası Palp Studio ile sürdürülebilir, el yapımı ev dekorasyonu ürünleri satan Teker, eğitimlerin özellikle küçük işletmelerin yolunu aydınlatacak bilgileri içeren büyük bir hazine olduğunu söyledi.

81 ilde 10 bin kadına eğitim hedefi

Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 8 bin kadına ulaşılan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile yeni dönemde 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken, kayıtlar turkiyeyedeger.com.tr adresinden yapılabiliyor.