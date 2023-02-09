Türk Telekom’dan deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklamada, ’’Deprem bölgesinde iletişimin devamlılığı için Türk Telekom olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay, Şanlıurfa illerinde bulunan tüm müşterilerimize iletişim desteğimizi sürdürmek adına, hatlarına yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır’’ denildi.

Türk Telekom’dan deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklamada, ’’Deprem bölgesinde iletişimin devamlılığı için Türk Telekom olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay, Şanlıurfa illerinde bulunan tüm müşterilerimize iletişim desteğimizi sürdürmek adına, hatlarına yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır’’ denildi.

Türk Telekom, sosyal medya hesabından deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Deprem bölgesinde iletişimin devamlılığı için Türk Telekom olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay, Şanlıurfa illerinde bulunan tüm müşterilerimize iletişim desteğimizi sürdürmek adına, hatlarına yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır.

Ayrıca ilgili illerde bulunan tüm vatandaşlarımız, ankesörlerimiz üzerinden yurt içi her yöne ücretsiz görüşme yapabilir ve kullandıkları operatörden bağımsız olarak Türk Telekom WiFi internet erişim noktalarımızdan ücretsiz kullanım sağlayabilirler. Bölgedeki tüm WiFi erişim noktalarımızın adres bilgisine buradan ulaşılabilinir: turktelekom.ly/erisimnoktalari’’