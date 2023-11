Türk Telekom, 2023 yılı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam geliri geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL’ye ulaştı.

Türk Telekom, 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2023 yılı 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom’un ilk 9 aylık geliri geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL’ye ulaştı. 2023’ün ilk 9 ayında 4,5 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom, bu yılın ilk 9 ayında 12,6 milyar liralık yatırım yaptı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, değişen müşteri beklentilerine paralel olarak, yeni nesil teknolojilerden yararlanıyoruz. Nitekim, yarını yakalayan teknolojilerin ve bu teknolojileri besleyen girişimlerin her zaman destekçisiyiz. Pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da Türkiye’nin lokomotifi biziz” dedi.

2023'ün ilk 9 aylık döneminde toplam 4,5 milyar TL'lik net kâra imza atan Türk Telekom'un FAVÖK'ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ilk 9 ayda 18,8 milyar TL oldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde %67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz” dedi.

“Dijitalleşme vizyonumuz ile gerçekleştirdiğimiz 20 milyar dolar yatırım, ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerin en önemli göstergesidir”

Fibere yaptığı yatırımlarla, Türkiye’nin fiber gücü olmaya devam eden Türk Telekom, 2023 Eylül ayı itibariyle fiber ağ uzunluğunu 427 bin km’ye yükseltti. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 2023’ün ilk 9 ayında 12,6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasının ise 2023’ün 3. çeyrek sonunda 31,9 milyon olduğunu açıklayan Önal, “Türkiye’nin fiber gücü olarak, ülkenin her köşesine taşıdığımız güçlü fiber altyapımız ve yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılı’nın teknoloji taşıyıcısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda; ‘Türkiye’nin 81 ilindeki altyapımızı sadece bizim abonelerimiz kullansın’ anlayışı ile hareket etmiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısıdır. 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımların 20 milyar dolara ulaşması, ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerin en önemli göstergesidir” dedi.

“Ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsü olduk”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’yi çağın ötesine taşıyacak her türlü projenin mimarı olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hayatın her alanında insanı odağına alan teknolojiler sunmayı, bu teknolojileri ‘herkes için erişilebilir’ kılmayı sürdüreceğiz. Bu sorumluluğumuzun bize verdiği motivasyon ve güçle, yılın ilk 9 ayı itibariyle 12,6 milyar TL’lik yatırım yapmış durumdayız.”

Türk Telekom’un abone sayısının yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 498 bin net abone artışı ile 52,9 milyona ulaştığını belirten Önal, abone kazanımları süreçlerine dikkat çekti. Önal, özellikle mobil abone segmentinde Türk Telekom’un en çok tercih edilen operatör olduğunu belirterek, MNT (Mobil Numara Taşıma) pazarında liderliklerini üst üste sekiz çeyrek boyunca sürdürdüklerini açıkladı.

Yukarı yönlü performanslarının devam ettiği süreçte, gündem maddeleri arasında imtiyaz konusunun da olduğuna değinen Önal, “2023 yılı başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK’ya başvuruda bulunduk. Sonrasında BTK bizlerden bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde bir çerçeve dokümanı hazırlamamızı istedi. Bu doğrultuda konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerimizi bir araya topladığımız çerçeve dokümanı düzenleyici kuruma sunduk. Başvurumuzun ardından düzenleyici kurum ile görüşmelerimiz sürerken, süreç kapsamında; Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer oluşturan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir yaklaşım bakış açısıyla hareket ettik. 2024 yılında bu öncelikli konu üzerinde somut ilerlemeler görmeyi bekliyoruz” dedi.

“Fiberin ve yeni nesil teknolojilerin ülkemiz adına öneminin bilincindeyiz”

Yeni nesil ve yarını yakalayan teknolojilere verdikleri önemi de vurgulayan Önal, 5G’ye yerli ve millî unsurlarla geçerek, ülkemizi bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olması için tüm katkıyı ortaya koyduklarını açıkladı. 5G konusundaki çalışmalarıyla, gerçekleştirdikleri ilklerle; dünyada ve Türkiye’de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendiklerinin altını çizen Önal, “Fiber ağımızı sürekli olarak artırıyoruz. Müşterilerimizi kaliteli bağlantı ile buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. Üçüncü çeyrek itibariyle sabit genişbant abone sayısı, 15,1 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 58,1’e ulaştı. Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 355 bin net kazanımla 12,6 milyon oldu. 427 bin km’ye yükselen fiber ağımız, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtır şekilde Eylül 2023 itibariyla 31,9 milyon haneyi kapsıyor. Fiberin ve yeni nesil teknolojilerin ülkemiz adına öneminin bilincindeyiz. 5G ve ötesi teknolojilerde Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Aldıkları toplam yatırım 20 milyon doları aşan girişimlerimiz, dünya sahnesinde gurur kaynağımız oldu”

Yarını yakalayan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Önal, “Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ve girişim hızlandırma programımız PİLOT ile yerli girişimlerimize rehberlik ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu ile girişimlere yatırım yaparken, TT Ventures’ın San Francisco’daki ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Türkiye’den yeni ‘unicorn’lar çıkarma noktasında rol model bir kurum olmayı amaçlıyoruz. Hali hazırda Türk Telekom Ventures ile yatırım yaptığımız 16 girişimin 11’i PİLOT mezunlarından oluşuyor. Bugüne kadar, PİLOT programının mezun sayısı 104’e ulaşırken toplamda 30 milyon TL nakit desteği sağlandı. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT girişimlerimizin aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon doları aştı. Her biri kısa sürede alanında büyük başarılara imza attı. Nitekim, TT Ventures yatırımlarımızdan Virasoft, kanser tedavisinde tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıran yapay zekâ destekli çözümleriyle, dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ediyor. Yine Türk Telekom Ventures’tan yatırım alan bir diğer girişimimiz MentalUP, artık dünya çapında bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor. MentalUP, 120’den fazla ülkede 15 milyon aktif kullanıcıya hizmet sunuyor. Bunların yanında; Syntonym, Speedy ve ai4sports gibi PİLOT girişimlerimiz yenilikçi çözümleri ve yurt dışından aldıkları yatırımlarla dünya çapında bizi gururlandırmaya devam ediyor. Sadece yatırım anlamında değil, sunduğumuz fiziksel imkânlarla da girişimlerimiz için öncü bir şirketiz. Telekom Ventures olarak, Eminönü’ndeki Santral binasından sonra, girişimciler için kullanıma sunduğumuz ikinci ofisimizi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 5 Ekim’de açtık. AKM’deki Girişimcilik Merkezimizin, geleceğe yön verenlerin buluşma noktası ve dünya sahnesinde ülkemizi gururla temsil edecek birçok fikre ilham olacağına inanıyoruz. Türk Telekom olarak, girişimlerimiz için öncü bir şirket olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliği çalışmalarımızın merkezine aldık”

Yüksek teknoloji birikimini, sürdürülebilirliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde kullanarak, bu ilkeleri strateji ve iş birliklerine uygulayan Türk Telekom, bu kapsamda proje ve yatırımlarına devam ediyor. “Sürdürülebilirlik üzerinde hassasiyetle durduğumuz, önemli bir konu” diyen Ümit Önal, bu konudaki çalışmalarını şöyle özetledi: “Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanın, toplumun ve doğanın faydasına dönüştürme vizyonumuzu sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılı boyunca bu hassasiyet ve sorumlulukla çalıştık. Bu kapsamda; kısa süre önce 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu yayımladık. Sürdürülebilirlik politikamızın çerçevesini çizdiğimiz tüm başlıklarda ciddi adımlar attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilir kalkınma, karbon ayak izini azaltma, iklim değişikliklerinin sebep olduğu riskleri yönetme hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarımıza hız verdik. Yakın zamanda, GES için şirketimize tahsis edilen kurulu güç kapasitesini 405,8 MWe’ye çıkardık. Tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Nitekim bu konuda da önemli bir adım attık ve E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunmaya başladık. Türk Telekom olarak, yenilenebilir enerjideki öncü vizyonumuzu gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.”