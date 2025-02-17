Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat ve müzik tutkunlarıyla buluşuyor. Her hafta farklı sanatçıların sahne aldığı konser serisi, klasik müzikten caz ve akustik performanslara kadar geniş bir repertuvar sunarak katılımcılara deneyim sunuyor.

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk Telekom Prime ile gerçekleştirdiği cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri devam ediyor. Bugüne kadar birçok sanatçıyı ağırlayan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, son olarak Emirhan Tuğa, Antonis Pratsinakis ve Ere Lievonen’in sahne aldığı Bach’a saygı programına ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki dönemde ise yine sevilen sanatçıları sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

"Müşterilerimizi her açıdan destekleyen bir deneyim sunuyoruz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak, dijitalleşen dünyada yenilikçi teknolojilerin öncüsü olma sorumluluğunu üstleniyoruz. Değişen tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyor, tüm müşterilerimize yönelik kapsayıcı bir evren sunuyoruz. Türk Telekom Prime ile müşterilerimizin hayatının her anına renk katacak birçok ayrıcalık sunuyoruz. Prime’lı müşterilerimiz, bol GB’lı tarifeler ve yüksek hızda internetin keyfini çıkarırken, çok sayıda marka ile iş birliklerimiz sayesinde farklı sektörlerde özel indirim ve avantajlardan yararlanıyor. EspressoLab, Biletix, İspark, YouTube, Enterprise gibi markalarda sunduğumuz indirimler ve hediyelerle hayatın her alanında müşterilerimizin yanında oluyoruz. Ayrıca, EspressoLab ile yaptığımız iş birliği kapsamında isim sponsoru olduğumuz Merter’deki Türk Telekom Prime EspressoLab’da özel indirimler, Prime müşterilerine özel içecekler ve workshoplarla benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Prime markamızla yalnızca ayrıcalıklar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda etkinlikler ve festivallere desteğimizle şehirlere ayrı bir dinamizm katıyoruz. Bu kapsamda, AKM’de cumartesi günlerinin klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nde Prime müşterilerimiz, indirimli bilet ayrıcalığıyla konserleri takip ederken, kahve ikramı eşliğinde sanatla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, önümüzdeki dönemde de sevilen sanatçıları sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek" dedi.