Türk Telekom Prime’ın her sene yapılan ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinlikleri Bozcaada’da başladı. Yaz akşamlarını son dönemin popüler filmleri ile renklendiren etkinlik; Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde, 21 Ağustos’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı. Gösterimler, Türkiye’nin gözde tatil lokasyonları; Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Açık hava sineması etkinlikleri 21 Ağustos’ta Fethiye’deki film gösterimiyle son bulacak. Sinema tutkunları, beyaz perdede son zamanların ilgi gören yapımlarını yaz akşamlarının özel atmosferinde izleme keyfini yaşayacak.
Konuklara sürpriz hediyeler
Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.
Etkinlik takvimi şöyle;
5 Ağustos, Ören: Sully
6 Ağustos, Ayvalık:Whiplash
7 Ağustos, Ayvalık: Raya ve Son Ejderha
9 Ağustos, Foça: Barış Akarsu
10 Ağustos, Çeşme: Bandırma Füze Kulübü
11 Ağustos, Çeşme: Peter Rabbit Kaçak Tavşan
12 Ağustos, Urla: Whiplash
14 Ağustos, Didim: Sully
15 Ağustos, Bodrum: Bandırma Füze Kulübü
16 Ağustos, Bodrum: Raya ve Son Ejderha
17 Ağustos, Datça: Sully
18 Ağustos, Marmaris: Whiplash
19 Ağustos, Marmaris: Peter Rabbit Kaçak Tavşan
20 Ağustos, Fethiye: Bandırma Füze Kulübü
21 Ağustos, Fethiye: Raya ve Son Ejderha