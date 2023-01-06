Türk Telekom, görme engellileri bilgi ve sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde teknoloji sektöründeki bilgi birikimini kültür sanat alanına aktaran şirket, görme ve işitme engelli sanatseverlerin, Sesli Adımlar uygulamasının yönlendirmeleri ile AKM’nin kapalı ve açık alanlarında deneyim sunuyor. Şirket, telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi’ndeki kitap sayısını ise 3 bine yükseltti.

Türk Telekom, görme engellileri bilgi ve sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde teknoloji sektöründeki bilgi birikimini kültür sanat alanına aktaran şirket, görme ve işitme engelli sanatseverlerin, Sesli Adımlar uygulamasının yönlendirmeleri ile AKM’nin kapalı ve açık alanlarında deneyim sunuyor. Şirket, telefonda sesli kitap hizmeti olan Telefon Kütüphanesi’ndeki kitap sayısını ise 3 bine yükseltti.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda yaptığı açıklamada, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren projelerini sürdürdüğünü ifade etti.

AKM’de erişilebilir yaşam teknolojileri

Şirket, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür sanat ile harmanlarken, erişilebilir sanat için de çalışmalarını sürdürüyor. Görme engelli bireyler mobil cihazlarına indirdikleri Sesli Adımlar uygulamasıyla, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında uygulama eşliğinde kimseye ihtiyaç duymadan vakit geçirebiliyor. ‘Sesli Adımlar’ Atatürk Kültür Merkezi’nin ana ve alt girişi başta olmak üzere, otopark dahil tüm girişlerden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ve kafelerin yanı sıra Türk Telekom Opera Salonu’nda dış kapıdan iç salon kapılarına, acil çıkışlara kadar sesli ve basit ikonlarla yönlendirme sağlıyor.

Telefon Kütüphanesi ile bilgiye erişimde fırsat eşitliği

Türk Telekom’un telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ içeriğiyle kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmayı sürdürüyor. Telefon Kütüphanesi’ndeki kitapların sayısı 3 bine ulaştı. En çok satanların yanı sıra görme engellilerin okumayı talep ettikleri kitapların eklendiği ‘Telefon Kütüphanesi’ ile kullanıcılar, romandan şiire, tarihten kişisel gelişime 50 farklı kategoride sesli kitaba ve uygulama içerisinde yer alan ‘Tablolar Konuşuyor’ içeriği sayesinde dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla ulaşabiliyor. Görme engellilerin bilgiye erişebilmeleri amacıyla sürekli geliştirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, sesli kitap dışında da İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonları ile günlük hayatlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca dileyen herkes gönüllü olarak, Türk Telekom’un Kitaplara Ses uygulaması için görme engellilere özel kitap seslendirebiliyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Şirket olarak, ‘Türkiye’ye Değer’ mottosu ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın temelinde erişilebilir yaşam için teknoloji anlayışı yatıyor. Bu kapsamda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Örneğin çok kısa bir süre önce, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde görme ve işitme engelli kullanıcıların kapalı ve açık alanlarda rahat yön bulmalarını sağlayan Sesli Adımlar uygulamamızı kullanıma sunduk. Telefon Kütüphanesi uygulamamızla görme engellileri 3 bin sesli kitapla buluşturuyoruz. Teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla, çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.