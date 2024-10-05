Telekom, en güncel teknolojileri ve cihazları kullanıcılarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Şirket, iPhone 16 serisi cihazları, mağazalarında kullanıcılarına sunuyor.

Türk Telekom, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’i, Türk Telekom mağazalarında satışa sunduğunu duyurdu.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, “Şirket olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynarken, tüm satış kanallarımızda müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine yönelik çözümler sunuyoruz. En yeni teknolojileri, kullanıcılarımıza sunarken, onların hayatlarını kolaylaştıracak çok zengin ürün gamı ve tekliflerimizle müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmelerini amaçlarken, ayrıcalıklı tekliflerle onların yanında oluyoruz. Lansmanı yapılan iPhone 16 serisini mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, iPhone 16 serisinde A18 çip, kamera kontrolü, gelişmiş kamera sisteminde güçlü yükseltmeler, kullanışlı özelliklere hızlı erişim için aksiyon düğmesi bulunuyor. Ayrıca iPhone 16 serisinde pil ömründe büyük artış olacak. Kullanıcılar, iPhone 16 serisine peşine kontrat veya 3 ay taksitli faturaya ek tüketici kredisi ile sahip olabiliyor.