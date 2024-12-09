Türk Telekom, dünya çapında mobil iletişim sektörünün en prestijli girişimlerinden biri olan GSMA’in İklim Eylem Görev Gücü’ne (Climate Action Task Force) dahil oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, bu üyelik kapsamında dünya çapında yayımlanacak ve mobil operatörlerin iklim ile ilgili hedeflerde ilerlemelerini ortaya koyan GSMA Mobile Net Zero 2025 Raporu’nda yer alacak.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik odaklı öncü çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sürdürülebilirlik alanındaki lider rolümüzü şimdi bir adım daha ileriye taşıyarak küresel iş birlikleriyle güçlendiriyoruz" diyen Aktan, "Bu doğrultuda GSMA İklim Eylem Görev Gücü’ne katılarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı uluslararası alana taşıdık. Bu sayede karbon ayak izinin azaltımı başta olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım atarken Türkiye’nin lider entegre Telekom şirketi olarak GSMA’in bu değerli inisiyatifine de destek veriyoruz. Topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye, Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlıyız. Hedefimiz, 2020 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1-2 karbon emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Bu kapsamda dijitalleşmenin gücünü, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.