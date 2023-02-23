Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, afetin ilk anından itibaren iletişimi tesis etmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, kurtarma ve hasar giderme çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği vermek için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, afetin ilk anından itibaren iletişimi tesis etmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, kurtarma ve hasar giderme çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği vermek için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

Türk Telekom, 2022 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçlar ve gündeme dair değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ülkemizi yasa boğduğunu belirterek, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Telekom olarak, afetin ilk anından itibaren iletişimi tesis etmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, kurtarma ve hasar giderme çalışmalarına elimizden gelen her türlü desteği vermek için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. En başından bu yana sahadayız. Yaraları birlikte saracağız. Afet bölgesindeki konteynerlara ve çadır kentlere fiber ve WiFi desteği götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, günlük yaşam ihtiyaçlarına kadar her konuda destek oluyoruz. Milletimizin hep birlikte iyileşmek için gösterdiği eşsiz ve samimi birlikten güç alıyoruz” dedi.

Türk Telekom’un KAP’a bildirilen finansal sonuçlarına göre 2022’de 48 milyar 42 milyon TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 40,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2022’de 19 milyar 148 milyon TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 39,9 olarak açıkladı. Türk Telekom’un 2022’deki net kârı ise 4 milyar 135 milyon TL oldu. Şirketin 2022’deki yatırım harcamaları ise 13 milyar 931 milyon TL olarak kaydedildi. Türk Telekom 2023’te ise yaklaşık yüzde 52 ile 55 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 23 milyar TL ile 25 milyar TL aralığında FAVÖK ve 17 milyar TL ile 19 milyar TL arasında yatırım harcaması öngörüyor.

Fiber ağ 403 bin kilometreye çıktı

Türk Telekom’un fiber ağı, 2022’nin sonunda 403 bin kilometreye ulaştı. Şirketin 2021 itibarıyla 30,2 milyon haneyi geçen fiber ağı 2022 yıl sonunda 31,4 milyon haneyi kapsıyor. FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) hane kapsaması 21 milyon olurken FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) hane kapsaması ise 2022 sonu itibarıyla 10,4 milyona yükseldi. Toplam fiber abone sayısı da 2022 yıl sonunda 11,5 milyona ulaştı. Türk Telekom’un sabit internette 500 bin ve mobilde ise 1,5 milyon net abone kazanımı dahil olmak üzere net abone kazanımı 1 milyon oldu. Mobilde ise LTE kullanıcısı başına ortalama aylık veri kullanımı 2021 sonunda 10,2 GB iken 2022 sonunda yüzde 24,1 artarak 12,7 GB’a yükseldi. Gelirleri yıllık bazda yüzde 83 artarak konsolide gelirlerinin yüzde 11’inden fazlasını oluşturdu.

Toplam 52,8 milyon aboneye sahip olan Türk Telekom; sabit internet, sabit ses, mobil ve TV alanlarındaki atılımlarına 2023 yılında da devam edecek.

“İletişimin devamlılığına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Önal, “Bölgede iletişimin devamlılığına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD koordinasyonu ile depremden etkilenen illerde kurulan çadır kentlerde ve konteyner kentlerde ise altyapımız üzerinden WiFi sunuyoruz. Bölgedeki WiFi hizmetimiz ile afetzede vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa kadar pek çok ihtiyacını karşılamasına imkân sağlıyoruz. 11 ilde kurulan 70 çadır kentten 56’sında, 47 konteyner kentten ise 8’inde fiber altyapı kurulumlarını tamamladık” diye konuştu.