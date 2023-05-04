7Days Eurocup final maçında Türk Telekom, ev sahibi İspanya ekibi Gran Canaria ile karşılaştığı mücadeleden 71-67 mağlup ayrılarak ikinci oldu.

Türk Telekom, 7Days Eurocup final maçında konuk olduğu İspanya ekibi Gran Canaria’ya 71-67 mağlup oldu. Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria’nın üstünlüğüyle geçti. Grant, Bouteille, Taylor ve Jones’in sayılarına, Brussino, Balcerowski, Slaughter ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria, karşılaşmanın ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.

İkinci periyotta her iki takım da daha çok savunma ağırlıklı oynarken, periyodun ilk 3 dakikası iki takım toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikanın ardından Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, aradaki farkı 20 sayıya çıkartarak skoru 44-24’e getirdi. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna’nın sayılarıyla farkı korudu. Gran Canaria soyunma odasına 50-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili olan Türk Telekom, Jones ve Grant’in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya kadar (55-47) indirdi. Bu dakikanın ardından Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria’ya, Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom, farkı 6 sayıya (61-55) indirdi. Mücadelenin üçüncü periyodu 61-55 Gran Canaria’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna etkili başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur’un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya kadar (64-62) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu yansıtamayan Türk Telekom, mücadeleyi 71-67 kaybederek, organizasyonu ikinci olarak tamamladı.