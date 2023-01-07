Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, tüketici elektroniği fuarı CES’te girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik hedeflerini açıkladı. Şirketin geliştirdiği teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etme hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Önal, “Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli teknoloji girişimlerine yatırım yaparak onlarla iş birlikleri geliştiriyor ve onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Bu motivasyonla San Francisco’da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olacağız” dedi. Önal, Türkiye’den CES’e katılan ve aralarında TT Ventures PİLOT’tan mezun olan girişimlerin yer aldığı alanı ziyaret etti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, tüketici elektroniği fuarı CES’te girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik hedeflerini açıkladı. Şirketin geliştirdiği teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etme hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Önal, “Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile yerli teknoloji girişimlerine yatırım yaparak onlarla iş birlikleri geliştiriyor ve onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Bu motivasyonla San Francisco’da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olacağız” dedi. Önal, Türkiye’den CES’e katılan ve aralarında TT Ventures PİLOT’tan mezun olan girişimlerin yer aldığı alanı ziyaret etti.

Bu yıl 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleşen dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından CES’in odağında yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, otonom araçlardan enerji yönetimine, dijital sağlıktan akıllı şehirlere kadar birçok konu yer alırken, girişimcilik de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, CES’te girişimler için ayrılan alanda, PİLOT mezunlarıyla bir araya geldi.

“Dünya sahnesine Türk markaları çıkarmak, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün”

CES’te açıklamalarda bulunan Önal, “Dünya sahnesine Türk markaları çıkarmanın ancak ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün olacağını düşünüyor, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. TT Ventures çatısı altındaki kurumsal girişim hızlandırma programımız PİLOT ile girişimlere doğru büyümenin ve değer oluşturmanın kapılarını açıyoruz. Bu motivasyonla San Francisco’da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Böylece ülkemizden çıkan değerli fikirleri, teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak buradaki ekosistemi güçlendireceğiz” dedi.

Asya’dan Avrupa’ya, K. Amerika’dan G. Amerika’ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren PİLOT mezunlarının yerel ve global olmak üzere çeşitli yatırımcılardan aldıkları toplam yatırım tutarının 20 milyon dolara yaklaştığını belirten Önal, “Bu girişimlerden 3’ünün yatırımcıları ABD menşeili; çocuklar için beyin egzersizi uygulaması sunan MentalUP, şarj istasyonu çözümü sunan girişimimiz Bluedot ve kısa film izleme mobil uygulaması Cineshort" ifadelerini kullandı.

CES’te bu yıl girişimcilik konusunun çok güçlü şekilde ele alındığını belirten Önal, “Bu yıl CES’e katılan PİLOT mezunu; Online Ebeveyn ve Yetişkin Danışmanlık Platformu Kidolog; Filolar için dinamik rota yönetimi çözümü Optiyol, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı şirketi MYTH.AI, elektrikli araçlar için enerji transfer çözümü Car4Future, toplama ve teslimat süreçlerini otonomize eden online market çözümü Speedy Market ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Dünyaya açılmaya hazırlanan girişimlerimizin her zaman yanındayız, onlara gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 104 girişime toplamda yaklaşık 30 milyon TL nakit destek verirken, girişimlerin 2022 yılı sonunda sağladıkları istihdam yaklaşık 2 bine yaklaştı. Bugüne kadar PİLOT mezunlarından 45’i çeşitli yatırımcılardan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. 2022 sonunda, TT Ventures’ın esnek yatırım modelleriyle daha çok girişime ulaşmasını mümkün kılacak “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” hayata geçirildi. Bu fon ile büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılması; fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlanması amaçlanıyor. TT Ventures ile bugüne kadar sağlık, enerji, eğitim, yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 13 şirkete yatırım yapıldı.