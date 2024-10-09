Türk Telekom Basketbol Takımı’nın takviye gıda sponsoru Alyors Grup bünyesinde faaliyet gösteren Orzaks İlaç oldu.

Orzaks İlaç’ın sağladığı desteğin, takıma kattığı değer açısından önemini vurgulayan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, "Türk Telekom Spor Kulübü olarak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT Eurocup’ta başkentimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu süreç, yoğun bir tempo ve zorlu bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Bu yolculuğun en önemli unsurlarından biri, sporcularımızın ve ekibimizin sağlıklı kalabilmesidir. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bize bu anlamda büyük bir güç sağlıyor ve bu ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yüm ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Topluma fayda sağlayan spor etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, "Türk Telekom Basketbol Takımı ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşması, hem sporun gücüne hem de sağlık ve iyi yaşamın önemine olan inancımızın bir yansımasıdır. İnsan sağlığını desteklemek amacıyla ürettiğimiz gıda takviyeleriyle sektörümüzde öncü konumda bulunuyoruz. Sporda başarıya giden yol da sağlık ve zindelikten geçiyor. Bu noktada, şampiyonluk hedefiyle sahada olan Türk Telekom Basketbol Takımı ile iş birliğimiz, hem sağlıklı yaşamı teşvik etmek hem de geniş kitlelere ulaşmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Türk Telekom Basketbol Takımı sponsorluğumuz yalnızca bir marka iş birliği değil; aynı zamanda topluma değer katma misyonumuzun da bir parçasıdır. Şampiyonluğa giden yolda Türk Telekom Basketbol Takımı’na destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.