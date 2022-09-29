1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Türk Telekom Açık Hava konserleri ve Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema günleri başlıyor.

1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde Türk Telekom Açık Hava konserleri ve Türk Telekom Prime Açık Hava Sinema günleri başlıyor.

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi’nde teknolojiyle sanatı harmanlamayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne, Türk Telekom, bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği olacak. Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 11 konseri müzikseverlerle buluşturuyor.

Festival boyunca Açık Hava Sahnesi’nde; Ümit Besen & Pamela’dan Göksel’e, Ceza’dan Fatma Turgut’a, Derya Uluğ’dan Bilal Sonses’e birbirinden ünlü müzisyenler ve müzik grupları sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ayrıca, festival boyunca haftada 5 gün Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri seyirciyle buluşuyor. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri açık havada izleyebiliyor.

‘Sultan’dan imza töreni

Festivalde “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminden önce Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Türkay Şoray’ın katılacağı bir imza töreni düzenlenecek. Festival süresince, Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında sahne alacak sanatçılar ve gruplar:

1 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Göksel

2 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Kolpa

7 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Şimdi 90’lar (Eda Metin Özülkü ve Konukları)

8 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Motive

9 Ekim 2022, Pazar- 20:00 Ekin Uzunlar

14 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Derya Uluğ

15 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Fatih Erkoç (Pop Orkestra)

16 Ekim 2022, Pazar-20:00 Bilal Sonses

21 Ekim 2022, Cuma- 20:00 Ceza

22 Ekim 2022, Cumartesi- 20:00 Ümit Besen & Pamela

23 Ekim 2022, Pazar-20:00 Fatma Turgut

Festival kapsamında gösterilecek filmler:

3 Ekim 2022, Pazartesi- 19:30 Batman

4 Ekim 2022, Salı-19:30 Bergen

5 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Neşeli Günler

6 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Star Wars Sky Walker’ın Yükselişi

9 Ekim 2022, Pazar- 14:00 Soul

10 Ekim 2022, Pazartesi 19:30 Hayalet Avcıları

11 Ekim 2022, Salı- 19:30 Avengers: Infinity War

12 Ekim 2022, Çarşamba- 19:30 Fantastik Canavarlar:Dumbledore’un Sırları

13 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Titanic

16 Ekim 2022, Pazar- 12:00 Raya ve Son Ejderha, 14:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

17 Ekim 2022, Pazartesi-19:30 The Great Gatsby

18 Ekim 2022, Salı -19:30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu

19 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Tosun Paşa

20 Ekim 2022, Perşembe-19:30 Aile Arasında

23 Ekim 2022, Pazar-14:00 Aslan Kral