Türk teknoloji girişimcileri, İngiltere’de düzenlenen Londra Tech Week’te Academia Park’ta bir araya geldi. Academia Park himayesinde buluşan 14 girişimci, projelerine ilişkin sunumlar yaparken düzenlenen oturumlarda, Türk girişimcilerin Londra pazarına nasıl açılacağı gibi önemli konular da masaya yatırıldı.

Türk teknoloji ve bilişim şirketleri için Londra kurulan Academia Park, London Tech Week çerçevesinde Türk girişimcileri bir araya getirdi. Londra’nın gelişen teknoloji ekosisteminin merkezinde yer alan Academia Park, yerli girişimlerin uluslararası pazardaki faaliyetlerini arttırmaları için bir köprü görüyor. Academia Park bünyesinde Londra Tech Week’te düzenlenen "Türkiye’de Teknoparkların Durumu" ve "Risk Sermayesi ve Silikon Vadisi’ndeki Durum" oturumlarında yerli girişim şirketlerinin yanı sıra YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci yer aldı.

Academia Park Kurucu Ortağı ve CEO’su Ata Ergüder’in moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda söz alan YTÜ Yıldız Teknopark Uluslararası İlişkiler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Baran Kılıçer, Academia Park ile iş birliklerinin görüşüldüğünü ve önümüzdeki süreçte Türk girişimcilerin İngiltere pazarına açılması aynı zamanda yatırımcıyla buluşabilmesi için önemli adımlar atacaklarını kaydetti. İkinci oturumda ise Türk girişim ekosisteminin önemli isimleri yatırımlar hakkında konuşurken San Francisco merkezli Founders Network kurucusu Kevin Holmes ise yatırımcı potansiyeli ve fon imkanları hakkında bilgi verdi.

Academia Park kampüsünün açılışıyla ilk Türk startuplarının Londra’da programlara katılmaya başlayacağını aktaran Academi Park Kurucu Ortağı ve CEO’su Ata Ergüder, daha büyük şirketlerin ise satışlarını artırmalarını sağlamak için programlar düzenleyeceklerini söyledi. Ergüder ayrıca Londra’nın teknoloji firmaları için Silikon Vadisi’nden sonraki en büyük piyasa olduğunu ve geçen yıl bu alanda 30 milyar dolar yatırım yapıldığının altını çizerek şunları söyledi; “Türk girişimcilerinin Londra’ya gelişini ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla Academia Park’ı kurduk. Türkiye’den gelen startuplar için Londra’da pazara giriş programları hazırladık. Teknoparklarla köprü işler yapmak ve Türk startupları için bir başarı hikayesi çıkarmak istiyoruz. Aynı şekilde Türkiye’ye döviz ve istihdam kazandırmayı, Türk firmalarının burada yatırım alarak dünyaya açılmasını hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Ergüder, ilk etapta yatırım arayan ve Teknopark bünyesinde 34 startup şirketinin Academia Park programlarına katılacağını ve yatırım arayacağını, bu sayının gelecek dönemde 100’e ulaşabileceğini aktardı.