İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde görev yapan akademisyenler, ülkemizde tasarım çalışmaları konusunda gelinen son noktayı ve güncel trendleri yeni kitapta derledi. Hollanda’daki bir yayınevi tarafından İngilizce olarak basılan ‘Localizing Design Studies: Perspectives on Turkey’ adlı eser, açık erişimli olarak dijital platformda da okuyucularla buluştu. Eserde; İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tasarım Çalışmaları Programı kapsamındaki moda, içmimarlık, biotasarım, Türk sineması ve sahne tasarımı gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar ve yıllar içinde tasarım anlamında meydana gelen değişimler ele alındı.

Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Damla Turhan Haskara ve Belçika’daki Université Catholique de Louvain’de doktora adayı Aybüke Taşer tarafından hazırlanan kitap, uluslararası alanda da büyük beğeni topladı. Tasarım çalışmaları konusunda hayata geçirilen Türkiye odaklı en kapsamlı çalışmalardan biri olarak bilimsel platformda yerini alan kitap, kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Yeni kitapların hazırlanması için de çalışmalar sürerken, editör ekibine program asistanı Araştırma Görevlisi Ali Rıza Bayrak da dahil edildi.

"Tasarım, hayatın her alanında karşımızda"

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tasarım Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı ve İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, tasarımcılar arasındaki diyaloğu artırmak amacıyla 2024 yılında üniversitenin ev sahipliğinde ‘Tasarım Çalışmaları Sempozyumu’nu düzenlediklerini hatırlattı.

Kitapta, bu sempozyumda sunulan bildirilere, yapılan değerlendirmelere ve elde edilen çıktılara da yer verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hasırcı, "Teknolojideki değişimin de etkisiyle son dönemde hızlı üretime odaklanıldı. İletişim kanallarının gelişmesiyle birlikte tasarım anlamında da büyük değişimler yaşanıyor. İyi tasarlanmış ürünler ya da hizmetler, günlük yaşamımıza yön vererek daha kolay, verimli hale getiriyor. Tasarım çalışmaları alanındaki lisansüstü araştırmalar, alanın hem kuramsal hem de uygulama yönlerine altyapı sağlıyor. Durum böyleyken; biz de sempozyuma katılan lisansüstü öğrencileriyle ve danışmanlarıyla tasarım çalışmaları alanında değişimleri ve gelişimleri konu edinen, bilimsel araştırmaları Türkiye odağıyla mercek altına alan, ülkemizdeki interdisipliner çalışmaları dünya ile paylaştığımız bir kitap hazırlamak istedik. Üniversitemizdeki tasarım çalışmaları programımızın yaklaşık 20 yıllık geçmişi, dünyadaki programlarla paralel yürüyor" ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda olumlu dönüş aldık"

Kitapla ilgili ulusal ve uluslararası çok sayıda olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasırcı, "Geleceğe ışık tutarken geçmişi de tüm gerçekliğiyle yansıtan, tasarım alanında son dönemde yaşanan serüveni açıklayan, bilimsel anlamda karşılığı olan, özgün bir çalışmaya imza attık. Tasarım alanında farklı ülkelerde görev yapan birçok isim, kitapla ilgili dönüş yaparak yorumlarını ve iyi dileklerini iletti. Bu durum, ekip olarak bizi de çok mutlu etti. Kitabın arka kapak yazılarını; tasarım çalışmaları alanı öncüleri Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu ve Prof. Dr. John Woodham yazdı. Türkiye’de tasarım çalışmalarına yaptığımız katkıyı destekledi. Aylar süren çalışmalar sonunda, uluslararası alanda saygın bir esere imza attığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasırcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son üç yıldır düzenlenen sempozyum, Tasarım Çalışmaları Programımızın bir geleneği haline geldi. Sempozyuma farklı üniversitelerden ve yurt dışından da katılım oluyor. Uluslararası bir vizyonla, dünya literatürüne Türkiye odağıyla katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Alanımızda yazılı bellek halen sınırlı ve çok değerli. Dolayısıyla her sempozyumu, hem bir özet kitabı hem de editörlü bir yayınla sonuçlandırarak, geleceğe yönelik kalıcı izler bırakmaya gayret ediyoruz. 2025 sempozyumu için de hazırlıklarımız devam ediyor ve yeni kitaplar için çalışmalarımız sürüyor. Yeni eserlerimizi İEÜ Yayınevi ve diğer uluslararası iş birlikleri aracılığıyla farklı platformlarda paylaşmayı hedefliyoruz."