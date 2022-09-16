2023 yılı 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı şubat ayında aşan, son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 33 artışla 4 milyar 56 milyon dolara taşıyan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü; Amerika, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ile ihracat köprülerini güçlendiriyor.

2023 yılı 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı şubat ayında aşan, son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 33 artışla 4 milyar 56 milyon dolara taşıyan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü; Amerika, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ile ihracat köprülerini güçlendiriyor.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları Amerika kıtası, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya’da temaslarını tamamladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği; 12-13 Eylül’de ABD Miami’de Americas Food & Beverage Show Fuarı, 13-15 Eylül’de Fas Kazablanka’da 5. Uluslararası SIEMA Fuarı, 14-16 Eylül’de Singapur’da The Seafood Marketplace for ASIA Fuarı’na katıldı. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2023 yılı 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı şubat ayında aştı ve son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 33 artışla 4 milyar 56 milyon dolara taşıdı.

"Yeni kapının açılmasına anahtar olacak"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Singapur, dünyada ’re-export merkezi’ denilince akla gelen ilk yerlerden biri. İhracatının yarısını re-export ile gerçekleştiriyor. ASEAN, RCEP, Detaylı ve Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın (CPTPP) üyesi. Dolayısıyla Singapur ile yeni ortaklıklar Asya Pasifik’ten Uzak Doğu’ya kadar pek çok ülkede yeni kapının açılmasına anahtar olacak. Fuar, bu sene 40 ülkeden yaklaşık 250 firma ile 8 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı. Türk firmaları olarak fuardaki tüm alıcıların birbirleriyle randevu alarak görüştüğü business matchmaking programına da katıldık. Singapur Ticaret Müşavirimiz Mihriban Esin Arslan ve Singapur Büyükelçimiz Mehmet Burçin Gönenli stantlarımızı ziyaret etti. 2021 yılında Türkiye’nin Singapur’a gıda ihracatı yüzde 15 ivmeyle 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı ocak-ağustos döneminde Singapur’a su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız yüzde 958 gibi rekor bir artışla 10,8 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın 9,8 milyon dolarlık kısmını süt ürünleri oluşturuyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Türkiye’nin güçlü olduğu bir sektör. Türkiye; su ürünlerinde, kanatlı ürünlerinde, süt ürünlerinde son derece modern üretim teknolojisine sahip bir ülke. Singapur’a 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirecek altyapıya sahibiz” dedi.

Fas’a ihracat yüzde 400’ün üzerinde arttı

5. Uluslararası SIEMA Fuarı’nda 11 Türk firmasının yer aldığını anlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İşliel, ilk kez Fas özelinde bir fuarda yer aldıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin Fas’a 42 milyon dolarlık gıda ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. İşliel, “Fas, Kuzey Afrika’ya açılma noktasında kilit bir ülke. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri sektörümüz için ciddi bir fırsat olarak gördüğümüz ülkelerden biri. 2018 yılında Fas’a su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız 2,8 milyon dolar bandındayken, 2022 yılında 4,9 milyon dolar ihracata imza attık. 2022 yılının ocak-ağustos döneminde ise 18 milyon dolar ihracatımız var. Geçen senenin aynı dönemine göre sektörümüzün Fas’a ihracatı yüzde 400’ün üzerinde arttı. Bu artışta süt ve süt ürünleri ihracatımızın payı büyük. 4-5 sene önce Fas’a 1,5 milyon dolar olan süt ve süt ürünleri ihracatımız, 2022 yılının 8 aylık diliminde 12 milyon dolara ulaştı. Kanatlı sektörümüz de 4 milyon dolara ulaşan ihracatıyla Fas’ta yeni açılımlar yapacaktır.

SIEMA Fuar’ı her yıl 7 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu sene sektörümüzden 11 ihracatçı firmamız fuarda 30’a yakın farklı ülkeden 100 yabancı firma ile üç gün boyunca bir araya geldi. Türkiye Fas Büyükelçimiz Ömer Faruk Doğan, Rabat Ticaret Müşavirimiz Mehmet Ali Oran standımızı ziyaret etti, katılımcı tüm Türk firmalarla tek tek görüştü. Hedefimiz Fas’a su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımızı 50 milyon dolara çıkarmak. İhracatımızın yüzde 41’ini gerçekleştirdiğimiz MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri ile dış ticaretimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında MENA ülkelerine su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak yüzde 40 artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.

ABD’ye ihracat yüzde 41 artışla 65 milyon dolara taşındı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir de 2021 yılında toplam 142 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç eder konuma geldiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“2021 yılında ise yüzde 60 yükselişle 70 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirdik. 2022 yılı ocak-ağustos döneminde ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımızı yüzde 41 artırarak 65 milyon dolara taşıdık. İhracatımızın yarısından fazlasını 40 milyon dolarlık kısmını su ürünleri ihracatımız oluşturuyor. ABD son 10 yıllık süreçte hava kargo sayesinde ihracatımızda öncelikli pazarlardan biri konumuna geldi. Türkiye’den ABD’ye yapılan 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihracatının yüzde 30’unu Egeli ihracatçılarımız gerçekleştiriyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak konumumuzu iki kat büyütecek, ABD’ye ihracatımızı 150 milyon dolara çıkaracak potansiyele sahibiz. ABD gıda pazarı büyüklüğünün 2024 yılında 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Americas Food & Beverage Show Fuarı’na bu sene 50 ülkeden toplamda 748 firma katılırken, sektörümüzden 9 Türk ihracatçı firmamız yer aldı. Fuarda, Miami Ticaret Ateşemiz Ömer İnce de standımızı ziyaret ederek sergilenen ürünleri ayrı ayrı inceledi. Fuar, her sene 16 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor."

The Seafood Marketplace for ASIA Fuarı’na Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 5. Uluslararası SIEMA Fuarı’na ise Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İşliel katıldı. Americas Food & Beverage Show Fuarı’na da Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Atakan Demir, İsmail Aksoy ve Mesut Ergül iştirak etti.