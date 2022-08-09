Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Bursa Valiliği, Bursa’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile Valiliğin Enerji Yönetim Birimi koordinasyonunda farklı illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması ve belgelendirilmesi süreçlerinde iş birliğine gidiyor. İmzalanan protokolle en fazla dış ticaret açığı verilen enerji alanında, kaynakların verimli kullanımı teşvik edilecek, toplumdaki enerji kültürü yaygınlaştırılacak, verimlilik bilinci artırılacak.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Bursa Valiliği, Bursa’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile Valiliğin Enerji Yönetim Birimi koordinasyonunda farklı illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması ve belgelendirilmesi süreçlerinde iş birliğine gidiyor. İmzalanan protokolle en fazla dış ticaret açığı verilen enerji alanında, kaynakların verimli kullanımı teşvik edilecek, toplumdaki enerji kültürü yaygınlaştırılacak, verimlilik bilinci artırılacak.

Enerji verimliliği artırılacak kaynaklar verimli kullanılacak

Milli standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşu TSE, sanayi stratejisiyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç duyulan alanlarda hizmetlerini hayata geçiriyor. Sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin büyüme modelini destekliyor, projeleri ve kurduğu efektif iş birlikleri ile ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Bursa’da uygunluk değerlendirme alanında ulusal yarar adına yapılacak çalışmaların genel şartlarını belirleyen, taraflara ait görev, yetki ve sorumlulukları tanımlayan İş Birliği Protokolünü Bursa Valisi Yakup Canbolat ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin imzaladı.

Kurum ve kuruluşların enerji politikalarını belirleyen, amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji tüketimini yöneten, iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi alanında da iş birliği yapılacak.

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi modeli çerçevesinde Bursa’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile Bursa Valiliğinin Enerji Yönetim Birimi koordinasyonunda farklı illerdeki kurum ve kuruluşlarda Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması ve belgelendirilmesi süreçlerinde birlikte çalışılacak. ürün, sistem ve personel belgelendirme, eğitim, yeni yönetim sistemleri, standart hizmetleri, standart hazırlama iş programı, CEN/CENELEC-ISO-IEC Teknik Komiteleri, CE işareti, bilişim teknolojileri, test hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri, yeterlilik ve karşılaştırma deneyleri, muayene gözetim, asansör kontrol hizmetleri, doğalgaz yakan sistemler, teknik onay hizmetleri alanlarında da bilgi paylaşımında bulunulacak.

Türkiye’nin dışa bağımlılıkta en önemli kalemlerinden birisi olan enerji alanında verimliliği artırmak için Bursa Valiliği ile TSE, panel, seminer ve çalıştaylar düzenleyecek.