Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın vefatının 8. yılında anma töreni düzenledi. Seba’nın Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine İkinci Başkan Engin Baltacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, kurul üyeleri ve Seba’nın ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Süleyman Seba için Vodafone Park’a da pankart astı.

Seba için düzenlenen anma töreninde dualar okunurken, ardından Galatasaray Kulübü’nün Kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in de kabrinde dualar edildi ve çiçek bırakıldı.