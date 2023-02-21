Türk spor camiası, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için taziye mesajları yayımladı.

Türk spor camiası, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için taziye mesajları yayımladı.

Hatayspor’un, Sportif Direktör Taner Savut’un deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Türk spor camiasından Savut için taziye mesajları paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan mesajda, “Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun” ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise Savut için, "Hatayspor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun" paylaşımını yaptı.

Türk spor camiasından Taner Savut’un vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajları şu şekilde:

Galatasaray

“Eski futbolcu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un, deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

Fenerbahçe

“Bir dönem formamızı giyen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, Hatayspor’a ve futbol camiamıza başsağlığı dileriz.”

Trabzonspor

“Hatayspor’un sportif direktörü Taner Savut’un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Taner Savut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Kayserispor

“Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’un da hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Adana Demirspor

“Hatayspor‘un Sportif Direktörü Taner Savut’un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.”

İstanbulspor

“Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’un Hatay’da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Antalyaspor

“Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’un da deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Taner Savut’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.”

Alanyaspor

“Eski futbolcumuz, kaptanımız ve sportif direktörümüz, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un, deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

Ankaragücü

“Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Hatayspor camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Konyaspor

“Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Hatayspor camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

Giresunspor

“Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz.”

Emre Belözoğlu

"Rabbim ailene sabırlar versin, mekanın cennet olsun Taner abi..."