Hun ve Türk kökenli milletlerin soylar toplantısı (Gelenek yaşatıcı kutlama) olarak bilinen Büyük Kurultay, Macaristan’ın Kiskunsag Milli Parkı sınırında yer alan, geleneksel Macar çoban kültürünün ve atlı sporlarının merkezi olan Bugac kentinde düzenlendi.

Hun ve Türk kökenli milletlerin soylar toplantısı (Gelenek yaşatıcı kutlama) olarak bilinen Büyük Kurultay, Macaristan’ın Kiskunsag Milli Parkı sınırında yer alan, geleneksel Macar çoban kültürünün ve atlı sporlarının merkezi olan Bugac kentinde düzenlendi.

Büyük Kurultay’da 2022 Kültür Başkenti Seçilen Bursa’da geniş katılımla yer aldı. Kurultay’a 2 ayrı Bozkır çadırı ve yemek standı ile katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin tanıtımında büyük rol oynadı. Kurultay’da Türk soyundan gelen milletlere Atilla’nın torunları diyerek seslenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 yıl arayla 14 yıldan bu yana düzenlenen Büyük Kurultay’da her yıl heyecanın daha da arttığını söyledi. Geleneksel olarak 14 yıldır 2 yılda bir Macar-Turan Vakfı ve bu vakıf tarafından kurulmuş, Turan Birliği tarafından Karpat Havzası’ndaki Macar gelenek yaşatıcıları birleştirmek ve diğer Tiran Milletleri ile yakın ilişkiler kurmak amacıyla düzenlenen Büyük Kurultay’da bu yıl katılımcı milletler ve kabileler listesinde Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kazakistanlı Madyar, Kırgız, Kımık, Moğol, Nogay, Özbek, Özbekistanlı Madcar, Tatar, Tuva, Türk, Türkmen, Uygur, Yakut, Macarlar başta olmak üzere 35 Türk soyundan gelen millet yer aldı.

Kurultaya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ile diğer bazı devlet temsilcileri ilgililer katıldı.

Atlı savaşçılar Hun, Türk, Avar ve Macar zırhları içinde, savaş kıyafetleri ve silahlarıyla geçit töreni yaptı. Arkalarından ise yüzlerce yaya savaşçı onları takip etti. Büyük Kurultay’a katılan devletlerin bayraklarını taşıyan atlı savaşçılar at üzerinde bayrak açıp atlarını sürdü. Tüm katılımcıların ayakta alkışladığı anlar film sahnelerini aratmadı. Kırgız bayrağını taşıyan atlı savaşçı atının ayağının çamurda kaymasıyla bir anda kendisini yerde buldu. Atın altında kalmaktan son anda kurtulan Kırgız savaşçı atından düşse de taşıdığı sancağı yere düşürmedi. Kırgız Kültür Bakanı’nın da endişelendiği o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Zeminin azizliğine uğrayan bir kaç savaşçının da atlarının üzerinden düşmeleri dikkat çekerken Türkiye adına katılan atlı savaşçının çift bayrak açarak at sürmesi tüm seyircileri heyecanlandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macar bayrağı taşıyan savaşçılarda seyirciler tarafından yoğun alkış aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver gerçekleştirdi. Ardından yaptığı konuşmada Türk soylarına ’Atilla’nın torunları’ diyerek seslenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Farklılıklarımız asla bizi ayrıştıran değil bizi kaynaştıran unsurlar olmalıdır. Kaş rengimiz, saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir ama unutulmamalıdır ki hepimizin gözlerinden düşen damlaların rengi aynıdır. Emperyal hedefler ve amaçlar doğrultusunda devam eden ve insanlığın kaybolmasına sebep olan bu anlaşmazlık, Ukrayna-Rusya savaşı bir an önce sona ermelidir. Savaşın asla kazananı olmaz kaybedenler masum çocuklar ve sivil insanlardır" dedi.

14 yıldır 2 yılda bir tekrarlanan ve Hun Türk Kurultayındaki coşku ve heyecanın her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Binali Yıldırım "Buradaki amaç asılar boyunca Türk coğrafyasında devletler kurmuş ve bu zamana kadar gelmiş Türk devletlerini, Türk soylarını bir araya getirmek. Bu gün 25 milyon kilometrekare Avrasya coğrafyasında 300 milyon Türk var. Bunların bir kısmı devlet bir kısmı da devletler içerisinde yaşayan topluluklar. Burada gördüğünüz gibi tarihin geçmişinden bugüne uzanan İpek Yolu üzerindeki ülkelerin temsilcileri geliyor ve bayrakları burada dalgalanıyor ve böylece Türk kardeşliği bir kez daha yaşanıyor." diye konuştu.

Tüm Türk devletlerini ve soydaşlarını Bursa’ya davet etti

2022 Türk Dünyası Başkenti olarak etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediyesinden övgüyle bahseden Yıldırım, "Bursa Büyükşehir Belediyemiz buraya çok güçlü bir katılım sağladı. Bursa’mızı ülkemizi tanıtan çeşitli etkinlikleri de gerçekleştiriyor. Çok uzun değil kısa bir süre sonra Eylül ayının 29’u ile 2 Ekim arasında Bursa İznik’te bundan daha görkemli bütün Türk devletlerinin katılacağı liderlerinin bulunacağı 4’üncü Göçebe Olimpiyatları’nı gerçekleştireceğiz. Türklerin tarih boyunca geleneklerini sporlarını geleceğe taşıyan çok önemli bir etkinlik, bu etkinliğe tüm Türk devletlerini ve Türk yurtlarındaki soydaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

"Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmekten dolayı mutluyuz"

Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Kurultay nedeniyle 2 gündür bulundukları Macaristan’da güzel işler yaptıklarını belirtti. Aktaş, "Türk dünyası iş birliklerinin bir amacı var, bu kurultayın ana amacı da bu gücü, bu birlikteliği ortaya koymak. Bunun için yapılan bir proje. Allah’a şükür bu projenin gerçekleştiğini her geçen gün daha üst bir noktaya doğru gittiğini görmekteyiz. Tabi güzel şehrimiz Bursa’nın hem gastronomisi hem de özellikli ürünlerini burada sergileme imkanı buluyoruz. Çok ciddi kazanımlarımız oldu. Değerli Başbakanımız Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Bey’i burada ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Farklı ülkelerin bakanları özellikle Macaristan hükümetinin meclis başkanının katılımının olduğu bu kurultay inşallah büyüyerek devam eder. Birlik ve beraberliğimize vesile olur. Bursa olarak da aldığımız bu sorumluluğu Türk Dünyası Başkenti olarak farklı şehirlerde ortaya koyduğumuz gibi Macaristan’daki bu kurultayda da aynen ortaya koymuş olmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepimize hayırlı olsun birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TDT Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler 2022 Türk Dünyası Başkenti Bursa’nın tanıtımının yapıldığı çadırı ziyaret etti.