Türk şirketleri, Barselona’da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC 2023), inovatif ürünlerini sergiliyor.

Türk şirketleri, Barselona’da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC 2023), inovatif ürünlerini sergiliyor.

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Mobil Dünya Kongresi, İspanya’nın Barselona kentinde başladı. Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği fuarda Türkiye’nin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor.

Fira Gran Via Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara, 24’ü milli katılım kapsamında, 6’sı bireysel katılım olmak üzere Türkiye’den 30 firma katılıyor. Türk şirketleri, yenilikçi teknoloji ürünlerini MWC’ye 200’e yakın ülkeden gelen profesyonellere tanıtıyor. GSMA’in duyurusuna göre, fuara 80 bin kişi katılacak.

"Her inovatif ürün geleceğe yön verme özelliğine sahiptir"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, video konferans yöntemiyle etkinlikte yaptığı konuşmada, "Otomasyon, bulut, fintech ve sürükleyici teknoloji gibi alanlarda dünyaya sunulan her inovatif ürün geleceğe yön verme özelliğine sahiptir. Firmalarımız, Barselona’da işte bu inovatif teknolojileri sergiliyor." dedi.

İTO’nun girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile dünyanın önde gelen uluslararası teknoloji firmalarının yer aldığı ve İTO’nun kurucularından olduğu Teknopark İstanbul’un da MWC’ye katıldığını bildiren Avdagiç, Bilgi teknolojileri sektörünün 2021 yılında 115 milyar TL büyüklüğe ulaştığına ve son yıllarda öne çıkan bulut bilişim teknolojisinin potansiyeline işaret etti. Avdagiç, "Bulut bilişim teknolojisi pazarının dünyada 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 17 büyüyerek 1,6 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.

"Yarının teknolojisini bugünden sunmak için girişimcilerimize güveniyoruz"

Şekib Avdagiç, teknoloji geliştirme bölgelerinin gelişimine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"MWC fuarının temasında da yer aldığı gibi yarının teknolojisini bugünden sunmak için girişimcilerimize güveniyoruz. Sadece teknokentlerden örnek verirsek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de Ocak 2023 itibarıyla 97 teknokent bulunuyor. Bu teknoloji geliştirme bölgelerindeki 9 bine yakın şirkette çalışanların sayısı ise 90 bin kişiyi geçti. Teknoparklarımızın toplam ihracat hacmi de 8 milyar dolara ulaştı."

İTO olarak SoftITO Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi’ni başlattıklarını belirten Avdagiç, bu merkezde Türkiye’nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak amacıyla kritik kurumlar için nitelikli ve güvenilir profesyoneller yetiştireceklerini anlattı.

Avdagiç, yine bir İTO projesi olan Dijital KOBİ’m platformunun da 3 yılda 1.000 aktif üyeye ulaştığını bildirdi.

Milli katılımla ve bireysel stantlarıyla katılan birçok Türk firması bulunuyor

MWC 2023’te Türkiye milli katılım bölümünde şu firmalar yer alıyor:

"Asist Bilgi Teknolojileri, BVK Teknoloji, DT İletişim Hizmetleri, EKMOB Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri, Electra IC Arge, Figen Yazılım Evi, Hologrart, Intouch Teknoloji, i2i Bilişim, Innovile Teknoloji, İTO BTM, Kafein Yazılım, KOBİL Teknoloji, Kron Telekomünikasyon, Odine Solutions, Peerbie, Pnetworks Elektronik, Randa Yayıncılık, Sade Teknoloji, T.T.G. Uluslararası Telekomünikasyon, Teknopark İstanbul, Telenity İletişim, Viznet Bilişim, Yonga Teknoloji."

Fuara Türkiye’den bireysel stantlarıyla katılan şirketler arasında ise Ambeent, ÇEPAŞ Galvaniz, Etiya Bilgi Teknolojileri, MİTAŞ Industry, P.I. Works TR Bilişim ve Telpa Teknoloji bulunuyor.

MWC 2023, 2 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.