Türk şirketleri, Türkiye ile Gambiya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, Gambiya’nın inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarındaki projelerine katılmaya davet edildi.

Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alkali F. Conteh, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve birçok sektör federasyonunun temsilcileri katıldı.

Gambiya’dan Türk şirketlerine yatırım daveti

Büyükelçi Alkali F. Conteh, konuşmasında Türkiye ile Gambiya arasında köklü bir geçmişe dayanan dostane ilişkiler bulunduğunu vurguladı. Büyükelçi Conteh, Gambiya’nın ekonomik kalkınma projeleri ve yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, “Türk şirketlerini Gambiya Cumhuriyeti’ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlişkilerimizi geliştirmek için güçlü iş birliğimiz devam edecek” dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişten gelen güçlü bağlara dayandığını belirtti. Cevahiroğlu, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow liderliğinde başlatılan ekonomik kalkınma programlarını çok önemsediklerini ifade ederek, “Türk şirketleri olarak Gambiya’nın inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve teknoloji gibi projelerinde görev almaya hazırız. Cevahiroğlu, ayrıca ithalat ve ihracat ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışacağız” diye konuştu.

İş birliği genişleyecek

Cevahiroğlu, Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un vizyonları sayesinde en üst seviyeye ulaştığını belirterek, Türk iş dünyasının bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Toplantıya, sağlık turizmi, dış ticaret, enerji, madencilik, tarım ve teknoloji gibi birçok sektörü temsil eden federasyonlar da katıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu gibi organizasyonların katılımıyla iş birliği imkanları ele alındı. Toplantı da ayrıca ASATUF Genel Başkanı Prof.Dr. Aysun Bay’da iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yapacakları projelerden sunum gerçekleştirdi.