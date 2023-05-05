Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen söyleşide Kuşadalılarla bir araya geldi. Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye usta sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde kente kazandırıldığı günden bu yana sanat dünyasının önemli isimleri ağırlayan ve birbirinden seçkin sanat eserlerine ev sahipliği yapan Ada Modern Sanat Galerisi’nin konuğu bu kez ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Vesikalı Yarim’ ve ‘Bodrum Hakimi’ gibi unutulmaz filmler ile hafızalara kazınan usta oyuncu Türkan Şoray oldu. Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikayesini ve unutamadığı hatıralarını hayranlarıyla paylaştı.

"Kuşadası’na yerleşmeyi çok isterim"

Söyleşinin başında hayranlarına seslenen Türkan Şoray Kuşadası’na hayran kaldığını belirterek, “Sevgili Kuşadalılar hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Şu an karşımda çok güzel ve samimi insanlar görüyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Çok genç ve başarılı bir belediye başkanınız var. Kuşadası’na çok ısındım, çok sevdim. Buraya yerleşmeyi çok isterim” dedi.

"Sevgi insana mutluluk katar"

Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten Türkan Şoray, “Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir” diye konuştu.

“Filmlerimde hiç suni göz yaşı dökmedim"

Sinema kariyerinin büyük bir bölümünün aşk filmleri çevirerek geçtiğini ifade eden Türkan Şoray, “Ben profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep iç güdülerim ve duygularımla oynadım. Kalbinizde aşkı hissetmeniz lazım ki oynayabilesiniz. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım” ifadelerini kullandı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Ada Modern Sanat Galerisi, 2 yıl önce açıldı. Burada çok değerli sanatçıları ve eserlerini sizlerle buluşturduk. Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının en önemli sanatçılarından birini Kuşadası’nda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Türk insanının kalbine dokunduğu ve ailemizin içinden biri olduğu için Türkan Şoray’a teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda usta sanatçı Türkan Şoray’a teşekkür plaketi takdim eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Türkan Şoray dendiğinde aklıma ilk Selvi Boylum Al Yazmalım isimli film geliyor. Bu filmi en az 10 kere izledim. Muhteşem bir film. Orada geçen ‘sevgi emektir’ repliğini kendi hayatımda da çok kullanırım. Bu replik sevginin gerçekten emek olduğunu ve aslında hayatta tercihimizi neyden yana kullanmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda bize emeği tercih etmemizi gösteren inanılmaz bir mesajdı. Tüm hemşehrilerim adına Kuşadası’na hoş geldiniz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen söyleşide usta sanatçı hayranlarının yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.