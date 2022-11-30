Kütahya Valisi Ali Çelik, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve "Bozkırda Deniz Kabuğu" gibi filmleriyle tanınan, ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay’ın Tepecik Beldesi Mezarlığı’ndaki hem kabrini hem de ailesini ziyaret etti. Böylelikle ilk kez bir vali Ahmet Uluçay’ı hem kabri başında anmış hem de ailesini ziyaret etmiş oldu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve "Bozkırda Deniz Kabuğu" gibi filmleriyle tanınan, ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay’ın Tepecik Beldesi Mezarlığı’ndaki hem kabrini hem de ailesini ziyaret etti. Böylelikle ilk kez bir vali Ahmet Uluçay’ı hem kabri başında anmış hem de ailesini ziyaret etmiş oldu.

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde dünyaya gelen, sinema dünyasına kazandırdığı filmlerle adını tüm dünyaya duyuran Türk sinemasının bilge yönetmeni Ahmet Uluçay’ı kabri başında andı. Vefatının 13. yıl dönümü sebebiyle Ahmet Uluçay’ın Tepecik Beldesi Mezarlığındaki kabrini ziyaret eden Vali Çelik, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Uluçay için dua edip karanfil bıraktı.

Önce kabrini sonra da ailesini evinde ziyaret etti

Vali Ali Çelik, kabir ziyaretinin ardından Ahmet Uluçay’ın Tepecik beldesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek Uluçay’ın eşi Ayşe, çocukları İdris ve Hatice Feyza ile bir araya geldi. Vali Çelik’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ayşe Uluçay, Ahmet Uluçay’ın sinema tutkusunu, hayallerini ve anılarını anlattı. Ayşe Uluçay, “Çok çektik ama hepsine değdi” dedi.

Yaşadığı köyün sınırlarını aşıp adını tüm dünyaya duyuran Ahmet Uluçay’ı rahmet ve özlemle andığını ifade eden Vali Ali Çelik, “İmkansızlıklara karşı dur durak bilmeyen mücadelesi, inanmışlığının öyküsü bugün hala bozkırın çocuklarının umudu ve rehberi. Onun sarıp sarmalayan samimiyeti, tutkusu, içinde bulunduğu yalnızlığa, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyişi, bir çocuk gözüyle hayata bakışı sadece sinema anlamında değil, yaşam hakkında da çok önemli dersler içeriyor. Hepimizin onun hayatından öğreneceği çok şey var. İyi ki bu dünyadan bir Ahmet Uluçay geçmiş ve iyi ki bu topraklarda doğmuş” dedi.

“Ahmet Uluçay’la keşke tanışma fırsatım olsaydı” diyen Vali Ali Çelik, “Umut varsa yaşam vardır, yaşam varsa umut vardır sözü tam da onun hayatını anlatıyor. Derviş gönüllü, merhamet dünyası olan bir adam. Ardında onurlu bir yaşam, güzel kelimelerle anılan bir isim ve sanatını bıraktı. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

Vali Çelik’e Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ile İl Kültür Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

Ahmet Uluçay kimdir?

1954 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten bir süre çobanlık yapan Uluçay, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sinema ile 1960 yılında ilkokul sıralarındayken, köyüne gelen seyyar bir sinemacı sayesinde tanıştı. "Lumiére Kardeşler sinemayı icat etmeselerdi, bunu Tavşanlı’da İsmail (Mutlu) ile biz yapacaktık." diyen Uluçay, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yapmaya karar verdi. Üç yılın ardından topladıkları film parçalarını birleştirerek köy halkına küçük gösterimler düzenledi. Ahmet Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i 1993’te aldığı eski bir kamerayla çekti. Daha sonra "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos’da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" adlı filmlere imza atan Uluçay, eserleriyle birçok önemli ödüle layık görüldü.

2007 yılında çekimlerine başladığı Bozkırda Deniz Kabuğu filmini sağlık sorunları sebebiyle sürdüremedi. Kimi dergilerde yayımlanan şiirlerinin yanı sıra roman da yazdı. Filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde pek çok ödül aldı. Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 30 Kasım 2009’da, 55 yaşındayken vefat etti.