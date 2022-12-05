Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı Ahmet Uluçay anısına sergi ve panel düzenlendi.

Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı Ahmet Uluçay anısına sergi ve panel düzenlendi.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde her yönüyle Ahmet Uluçay ve sinemasının anlatıldığı panel, Dumlupınar Üniversitesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde yapıldı. Ahmet Uluçay’ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu kaydeden DPÜ Rektörü Kazım Uysal, "Hayal kurmaktan vazgeçmeyeceksiniz. İnandıklarınızdan dönmeyeceksiniz. O hayaller ve kararlılık sizi isteklerinize ulaştıracaktır. Uluçay karalılığını ifade etmiş. Şimdi onu tüm dünya tanıyor. Çektiği filmler ödüller alıyor. Biz de onu takdirle yad ediyoruz" dedi.

Merhum yönetmen Ahmet Uluçay’ın inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştığını belirten Vali Çelik, “Ahmet ağabeyimiz bize kocaman hikaye ve resmedilecek bir sanat bıraktı. Onun her zaman destekçisi olan değerli eşi Ayşe ablamıza, çocuklarına teşekkür ediyorum. İyi ki destek olmuşlar ve biz Ahmet Uluçay’ı kazanmışız” ifadelerini kullandı.

Programda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri tarafından Ahmet Uluçay anısına yapılan tablolar da ilgiyle gezildi. Panel, plaket takdiminin ardından sona erdi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı olarak Film Yönetmeni, Akademisyen, Yazar Cengis Asiltürk, Yönetmen Nuray Kayacan, Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Ramazan Cin, Ahmet Uluçay’ın eşi Ayşe Uluçay, oğlu İdris Uluçay, Yazar Mustafa Uysal, Araştırma Görevlisi Sercan Kehribar katıldı.

Yönetmenliğini üstlendiği "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmleriyle tanınan yönetmen Ahmet Uluçay, 30 Kasım 2009’da 55 yaşındayken vefat etti. Uluçay, "Bozkırda Deniz Kabuğu", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Exorcise", "Uzun Metrajın Resmi", "Epileptic", "İnci Deniz Dibinde", "Minyatür Kosmos’da Rüya", "Bizim Köyün Orta Yeri", "Optik Düşler", "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" filmlerine imza attı.