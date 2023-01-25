Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" Kars’ta yapılıyor. 17 ülkeden katılımcıların da yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" Kars’ta yapılıyor. 17 ülkeden katılımcıların da yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı 2023, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılıyor. Müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının denenmesi amaçlanan tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alıyor.

Bunun yanında birliklerin şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta; tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nün Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin de takip etmesi planlanıyor.

Aralarında Almanya, Azerbaycan ve İngiltere’nin de bulunduğu 17 ülkeden katılımcıların yer aldığı tatbikat milli ve yabancı unsurların katılımı ile Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı" olma özelliği taşıyor.