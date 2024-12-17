SARSILMAZ, 19-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenecek Vietnam Defence Expo’da uzak Asya pazarının kapısını aralayacak. SARSILMAZ fuarda, SAR 56 piyade tüfeği ve SAR 762 MT, SAR 127 MT makineli tüfekleri gibi ileri teknoloji ürünleriyle yer alırken, yeni nesil silah ve silah sistemlerini de tanıtma imkânı bulacakANKARA (İGFA) - Türkiye’nin savunma sanayiindeki lider markalardan olan SARSILMAZ, Vietnam Defence Expo 2024’te sahne alıyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenecek uluslararası bu etkinlikte, SARSILMAZ yenilikçi ürünleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek. Vietnam Defence Expo, her iki yılda bir düzenlenen ve uluslararası savunma ve güvenlik sektörünün en önemli temsilcilerini bir araya getiren bir platform olarak biliniyor. Bu prestijli fuarda SARSILMAZ, bir buçuk asra yaklaşan tecrübesi, mühendislik ve üretimdeki yetkinlikleriyle Türk savunma sanayisini gururla temsil edecek.

YÜKSEK PERFORMANSIYLA SAR 56 VE SAR 762 MT GÖZ KAMAŞTIRACAK

SARSILMAZ, bir askeri birliğin ihtiyaç duyduğu geniş ürün yelpazesiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Fuarda, özellikle SAR 56 piyade tüfeği ve SAR 762 MT, SAR 127 MT makineli tüfekleri gibi SARSILMAZ’ın üstünlüğünü kanıtlamış ürünleriyle yeni nesil ürünleri sektör profesyonelleriyle buluşturulacak.

Yılda 120 binin üzerinde askeri tüfek üretim kapasitesine sahip olan SARSILMAZ, Avrupa’nın en büyük silah üretim kapasitelerinden birine sahip. Fuarda sergilenecek ürünler, SARSILMAZ’ın kalite ve teknolojide ulaştığı “standart kalitenin” de gözler önüne serilmesini sağlayacak.

KÜRESEL ARENADA TÜRK GÜCÜ

Vietnam Defence Expo 2024, SARSILMAZ için yalnızca ürünlerini tanıtma fırsatı değil, aynı zamanda savunma sanayinde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olma stratejisini de küresel arenada tanıtma fırsatı verecek.

Türkiye’nin ilk silahlı otonom robotu SARBOT; kara, hava, deniz platformları ile uzaktan komutalı silah kulelerine entegre edilebilir çok yönlü ürünler ve ürün geliştirme kapsamında güncel teknolojilerle sürekli olarak yenilediği yeni nesil modelleriyle SARSILMAZ Vietnam Defence Expo’da yerini alıyor. SARSILMAZ, standını ziyaret eden katılımcılar, sergilenen ürünleri incelerken uzmanlardan teknik detaylar hakkında bilgi alabilecek.

YENİ DÖNEME TEKNOLOJİK YANIT: UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMLERİ

SARSILMAZ, Vietnam’da stantta sergileyeceği silahların yanı sıra 2024 yılına damga vuran inovatif ürünlerini de anlatma fırsatı bulacak. Kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20, 25, 30 ve 35 mm yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı “Silah Kuleleri”ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu dolduran SARSILMAZ yine Türkiye’de ilk kez tamamen yerli imkânlarla geliştirilen SARBOT, mekanik tasarımından elektronik devrelerine, kontrol ünitesinden bataryasına ve yazılımlarına kadar %100 Türk mühendislerinin eseri. Her geçen gün yerlilik oranı artan SARBOT, ülkemizin savunma sanayindeki gücünün de en önemli simgelerinden biri. Gelecekte muharip kuvvetlerin birçok görevini üstlenmesi beklenen silahlı robot ailesinin bir ürün olan SARBOT gelişmiş versiyonuyla sektör profesyonellerinin karşısında.

SARSILMAZ, yeni iş birlikleri kapısının açılmasına imkân sağlaması beklenen bu önemli etkinlikle bir kez daha dünya çapında güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün gamını ve bunların üretildiği yüksek teknolojiyi anlatma fırsatı bulacak.