Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’in seçkin Türk Sanat Müziği Korosu, SAÜ Kongre Merkezi’nde verdiği konserle müzik severleri sanat müziğinin zarif tınıları arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Şubat Kültür Takvimi, SAMEK kursiyerleri tarafından icra edilen Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti. Kurs bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu’nun SAÜ Kongre Merkezi’nde verdiği konser adeta bir müzik şölenine dönüştü. Kişisel, kültürel ve sanatsal becerileri geliştirmeye yönelik birçok kursun verildiği SAMEK’te eğitim alan kursiyerler, hünerlerini bu seçkin gecede sergiledi. Şef Orçun Üretmen’in ve 40 kişilik SAMEK kursiyerlerinin 4 aylık emeği sonucunda sahnelenen programın sunuculuğunu ise Nihan Özbakır Üretmen yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’ndan ritimde Şahin Akgül, kontrbasta Deniz Başay, gitarda Ali Can Kalkan, klavyede Türker Ergün, neyde Yunus Uray, kemanda Mustafa Beyazçiçek ve misafir sanatçılar Ümit Günakar, Tuncay Kardaş, Metin Gülsün sanatseverlere unutulmaz bir gece sundu. Hicaz makamından eşsiz eserlerin sergilendiği konsere yüzlerce musiki sever katıldı. Konsere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral ve çok sayıda davetli katıldı.