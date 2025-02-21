Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde, Kuyucaklı vatandaşlar Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleriyle buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kuyucak’ta konser düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan ‘Türk Sanat Müziği Korosu Konseri’ ile vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Kuyucak Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, vatandaşları geçmiş yılların güzellikleri ile dolu bir yolculuğa çıkardı. Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki konserde Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri hep bir ağızdan söylendi, keyifli anlar yaşandı. Yurdun tüm yörelerinden eşsiz eserlerin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından da büyük beğeni ile karşılandı. Vatandaşlar, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Türk Sanat Müziği Korosu, Aydın’ın ilçelerinde yaşayan vatandaşları da etkinlikler ile buluşturmak üzere düzenlenen turneye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği Koroları, 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Efeler Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda, 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de ise Karacasu Kültür Merkezi’nde Aydınlılar ile buluşacak.