Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ücretsiz Türk Sanat Müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ücretsiz Türk Sanat Müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Van Büyükşehir Belediyesi kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Her hafta bir biriden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi bu haftada Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Türk Sanat Müziği konseri etkinliği düzenledi. Ferhat Kılınçarslan’ın şefliğinde sahne alan Van Türk Musiki Derneği sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken, koro ve solistler tarafından okunan parçalar da seyircilerin beğenisini kazandı. Bu tür etkinliklerin kentin sanat hayatı için çok anlamlı olduğunu belirten müzikseverler etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.