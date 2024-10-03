Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği Şef Fulya Hepsev yönetimindeki Türk Sanat Müziği Konseri Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleşti. Konsere Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay , İlçe Emniyet müdürü Hakan Tirtom ,Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Ercan, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay yaptığı konuşmada " Koro şefimiz Fulya Hepsev koordinesinde 31 kursiyerimiz kursa katılarak 3 aylık bir çalışma sürecinde Nihavend Şarkıları başlığı altında Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği korosu oluştu

Koromuz 2 saat sahnede kaldı ve 24 eser seslendirdi. Türk Sanat Müziği koromuz kulaklarımızın pasını bu gece sildi. Manisalılar salonu doldurdu. Güzel bir konser oldu. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta koro şefimiz Fulya Hepsev'e ,koristlerimize, sazendelerimize, protokol üyelerimize ve salonumuzu dolduran tüm Manisalılara teşekkür ederim" dedi.